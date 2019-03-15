《大灣區綱要》為港青創造機遇　港府應培訓更多本地機師　

前警務處長、港區全國政協委員鄧竟成早前建議，由香港機場管理局牽頭，聯合區內機場和航空公司，成立大灣區航空維修培訓中心，未來甚至把中心升格為航空大學。鄧竟成的建議方向值得肯定，但我們仍要思考一個十分重要、卻備受忽視的問題：如何在融入大灣區發展的過程中，爭取以香港為主體，借力培訓更多本地機師，為有意「衝上雲霄」的香港年輕人提供更明確的職業導向？

香港航空業界的競爭力向來備受肯定，無論客運量還是貨物吞吐量，均居全球最繁忙機場前列。根據機管局的資料，香港國際機場在2018年獲《Air Transport World》評為「年度最佳機場」。然而，這榮譽卻無法掩飾一個尷尬的事實：本土機師比例偏低，國泰約4,000名機師中，只有約一至兩成為本地機師。

只要把握好大灣區戰略，香港絕對可以借勢培訓更多本土機師。（資料圖片）

目前，港人若要成為民航機機師，主要有兩大途徑：一、參加航空公司提供的見習飛行員計劃；二、自費到外國參加飛行訓練並考取牌照，在累積足夠飛行時數後，再應徵航空公司。問題是，見習飛行員計劃的取錄名額一直較少，而自費到外國受訓亦所費不菲。這些限制局限了本地機師的人數，而本港航空公司亦唯有聘用外藉機師。

香港真的沒有條件培訓更多本地機師嗎？ 事實上，理工大學早在2016年開辦四年制、首年錄取56人的航空工程學（榮譽）工學士學位。這個課程包括四個分支，其中之一是「航空運輸機師理論」，修讀的學生只要獲航空公司選拔，便有資格參與額外專業訓練（Extra Professional Training）。可惜的是，在訓練機師方面，社會反而沒有那麼積極，例如機管局早在2016年成立香港國際航空學院，推出航空管理、地勤等課程，但就偏偏沒有機師培訓課程。

在培養本地機師上，香港並非沒有有心人，只是政府太過懶散。（資料圖片）

可見，香港不乏有心人，只是當局太過懶散。適逢中央早前公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，要求香港「鞏固和提升……國際航空樞紐地位」，我們認為在這個契機下，香港應該主動籌謀，強化本港的航空樞紐地位。與此同時，港府還應思考，如何為本地年輕人開拓新出路，包括成為飛機師。

具體來說，由於香港一直以來受制於空域和場地問題，好些有志成為機師的年輕人被迫遠赴海外受訓。如今《綱要》已經出台，港府應與其他大灣區城市的政府磋商，研究是否在當地建立訓練中心，協助培訓更多香港機師，大幅減省學員前往歐美、澳洲等地訓練的經費。

隨著中國和印度等新興市場崛起，全球航空業勢必迎來蓬勃發展期，機師自然更加吃香。香港自詡國際大都會，當然會繼續接納外籍機師，但港府亦不應以此為理由，懶散地認為無須為本地青年創造機遇，反而應該利用大灣區發展的機遇，成就青年，翱翔天際。