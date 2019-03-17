沈祖堯指大灣區尋發展機會需設機制　保護知識產權　勿誇大成果

中央早前公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出加強醫療衛生合作，如讓香港醫生北上短期執業。同為港科院創院院士的中文大學前校長沈祖堯，今（17日）接受商台節目訪問時指，本港有條件成為創科中心，及有傑出人才，惟租金昂貴阻礙創科發展。他認為，本港青年應有開闊視野，而到大灣區尋找發展機會時，需設立良好制度，包括保護好知識產權，「要行正路，做嘢唔好求其，誇大成果，或做唔合法嘅嘢。」他強調，「香港要將好優勢帶上去，而唔係要你連原本優勢都失去。」

大灣區規劃綱要提出醫療衛生合作。（資料圖片 / 高仲明攝）

大灣區內九個內地城市的醫療發展水平存在差異。曾在大灣區工作的沈祖堯認為，有足夠資源、土地作實驗室等，是其發展優勢。他認為，本港要把握大灣區的發展機遇，需要設立良好制度，「行正路，做嘢唔好求其，誇大成果，或做唔合法嘅嘢，機制及知識產權要做好。香港要將好開優勢帶上去，而唔係要你連原本優勢都失去。」

他續指，本港醫療服務有「令人羨慕」的方面，包括病人信任醫生，未有如內地的醫患問題；及有很好的國際聯繫，「香港好易搵到哈佛、牛津等國際級大學、醫院合作，因為我哋無誇大成果。呢方面大灣區、內地仍有好多改善空間。」他又勸籲年輕人，視野不應停留在維港兩岸，走出去有助提高個人發展。