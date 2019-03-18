【逃犯條例】劉鳴煒稱不便評論：你又唔係唔識我老豆

港府建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，容許香港與內地及台灣等未有移交逃犯協議的地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯。富商劉鑾雄兒子、青年發展委員會副主席劉鳴煒今(18日) 出席網台節目時被主持人劉慧卿問及對修例的意見，劉鳴煒當場反應冷靜，直言聽過有商界表示擔憂，但其本人不便談論，並對主持人劉慧卿姐說：「你又唔係唔識我老豆」、「因為涉及我老豆，我講咩都會無咁中立。」

劉鳴煒直言，對家長過份「規劃」子女升學和就業有非常大意見，他希望政府能提供「家長教育」，令家長不會對子女的生涯規劃指指點點。(Ourtv截圖)

青年發展委員會副主席劉鳴煒今(18日)出席民主黨劉慧卿網台節目，被問了一個「敏感」問題，就是對港府計劃修改移交逃犯條例的看法。當日修訂消息曝光後，有報章指，倘修例最終獲得通過，因捲入澳門歐文龍貪污案而被澳門法院裁定罪成的劉鑾雄，或會被要求引渡到澳門服刑。不過，劉鳴煒並沒有對卿姐這條突如其來的提問表現手足無措，他冷靜地答道，自己從報紙和朋友口中得知商界的疑慮，惟他本人不便就議題表達建議。然後他向卿姐說：「你又唔係唔識我老豆……，因為涉及我同老豆，我講咩都會無咁中立。」



卿姐未有輕易「放過」劉鳴煒，追問他有否如商界一樣，去信當局表達關注修例。劉鳴煒回應指，「我寫就self-serving（幫自己說項），最多都係幫倒忙。」

現年39歲的劉鳴煒透露，自己在40歲前會退出青年發展委員會，現餘下一年任期，希望交棒予「更了解青年人的委員」。(吳鍾坤攝)

預告40歲前退出青發會 自嘲「old battery」

此外，劉鳴煒在節目中預告明年將淡出青年發展委員會。

劉鳴煒2015年3月獲港府委任為青年事務委員會主席，同年5月，劉鳴煒接受上網台接受有線電視前主播張寶華專訪，提到置業難問題，建議年輕人「看少一點電影、去少一點日本」，將錢省下儲首期，事後被網民嘲「離地到上外太空」。去年他接受港台電視訪問，分享「應使得使，應慳得慳」理財原則，透露他十歲生日時收到父母送的十萬元現金，他明白不應浪費金錢，所以數鈔票數了六個月後，便把錢存入銀行。訪問出街後，網上一片嘩然。去年3月底，青年事務委員會升格為青年發展委員會，政務司司長張建宗任主席，劉鳴煒任副主席。

劉鳴煒在劉慧卿網台節目時表示，對擔任青年發展委員會副主席感開心，昔日的青年事務委員會非官方組織，政府部門不太願意聽其意見，而現時的青年發展委員會有政務司長張建宗任主席，政府部門較樂意與他們協調和合作。現年39歲的他又透露，會在40歲前退出青年發展委員會，換言之，將於明年3月底換屆時卸任副主席，希望交棒予「更了解青年人的委員」。

劉慧卿即問劉鳴煒：「即係你自己都承認唔係好了解青年？」劉回應指，自己在新舊委員會已完成5年任期，已是一塊「old battery」（舊電池），但強調自己即使明年卸任，亦不代表不再關注青年事務。