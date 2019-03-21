單程證制度惹抨擊　施麗珊稱應增加審批透明度及港參與度

保安局公布，回歸後至去年有逾百萬人持單程證來港，局長李家超稱現時無意改變單程證制度。香港社區組織協會幹事施麗珊今日(21日)早上出席港台節目時表示，單程證審批細節不夠透明，香港參與審批的過程亦較為被動，認為可開放討論檢討單程證的配額數目，但須以申請人數、輪候時間及家庭團聚為首要考慮因素；出席同一節目的新民主同盟區議員譚凱邦則批評，單程證制度千瘡百孔，倡議進一步設限，由現時每日150個降至75個，以及要求新移民到港後可自給自足。

有公立醫院醫生曾反映，每日150個單程證配額加重公營醫療服務負荷。(資料圖片)

內地單程證制度實施多年，回歸後至今有逾百萬內地居民持單程證來港定居，社會上因而有聲音認為該批人士對本港公共服務造成沉重壓力。施麗珊今早出席電台節目時表示，過去10多年來的新移民質素有所增加，教育程度亦較高，有助增加本港的勞動力。她認同目前香港參與審批單程證的過程較為被動，亦可開放討論團聚是「南下」來港，抑或是「北上」團聚，但強調家庭團聚是基本人權。

她指出，在討論是否為單程證配額設限時，應先考慮輪候的數目及時間，她以中港婚姻為例，指出若然每日減去一半配額，輪候的夫婦就需由現時等候4至5年，增加至7至8年。

出席同一節目的譚凱邦則指出，家庭團聚並非凌駕性，移民亦不等同人權，而是一個政策。他倡議單程證配額由現時150個減半至75個，並設有返回機制，若果新移民來港後覺得不適應，可取回內地戶籍並回去當地生活。