立會辯削單程證議案　李家超：無意改制　何俊賢指李嘉誠亦內地來

立法會今(21日) 辯論「改革移民及入境政策」的無約束力議案。提出動議的新民主同盟范國威表示，香港人口持續上升，加重公共服務、如醫療等負擔，他要求設立單程證的雙重審批機制，讓政府可行使權力削減單程證配額一半，由每日150個減至75個。 何君堯在會上表示，有人將香港問題推給新移民屬不負責任，批評泛民挑起不必要矛盾，問及他們為何沒包容之心，更籲他們要做好事，「積多點陰德。」 保安局局長李家超表示，政府無意改變單程證制度的運行，但會密切留意單程證配額的使用情況，與內地當局交換意見。他強調單程證的受理、審批和簽發屬內地的職權範圍，內地會設「打分制」，有公開透明的審批準則，在內地當局審判後，入境處亦會在個案層面配合。議案最終以13票贊成、38票反對和3票棄權遭否決。

何俊賢直指「李嘉誠都係內地落嚟我估計」，呼籲不要剝削他人家庭團聚的權力。(立法會網截圖)

公民黨楊岳橋表示，現時香港入境處對單程證沒審核權，香港只可以照單全收，他提倡設雙重審批機制，即內地和香港都能審批。此外他認為政府和中央應就此設立溝通機制，定期溝通，並將有關內容公開。楊岳橋亦建議設立常設人口政策辦公室，研究中短期影響人口增長的因素。

何俊賢：李嘉誠都是內地落來

民建聯漁農界議員何俊賢表明反對議案，指出「一國兩制」的成功可謂全世界有目共睹，提到有民主派質疑新移民為香港安全帶來隱患，何反駁指，香港仍是最安全的城市，「有香港警察幫我哋！」他反指浪費最多警力都是「佔領中環」、旺角騷亂和林子健案。

何俊賢又指，戰後香港人口較少，但對移民來港的人士，為香港發展提供勞動力、資金和經驗，指當時的香港人憑努力便能實現夢想，又直指「李嘉誠都係內地落嚟我估計」，呼籲不要剝削他人家庭團聚的權力。



經民聯梁美芬表示，新移民人士是合法有秩地來港，她稱香港多個年代都有出現移民潮的問題，認為香港人不應該排外。她建制可設相互移居機制，讓想回內地團聚人士可返回內地，同樣來港的新移民若不適應亦可回去。她又指香港除了是「東方之珠」外，亦要做「全球的珍珠」。何君堯則稱有人將香港問題推給新移民屬不負責任，批評泛民挑起不必要矛盾，問及他們為何沒包容之心，更籲他們要做好事，「積多點陰德。」

梁美芬表示，香港多個年代都有出現移民潮的問題，港人不應該排外。(余俊亮攝)

李家超：單程證制度不應與受養人來港政策混為一談

保安局長李家超表示，政府無意改變單程證制度的運行，但會密切留意單程證配額的使用情況，與內地當局交換意見。對於議員要求引入經濟條件作為單程證審批的其中一個條件。李家超認為不應與受養人來港政策混為一談，他稱此建議目的不是為家庭團聚，而會令富裕家人先來港。

另外他強調單程證的受理、審批和簽發是內地的職權範圍，內地設「打分制」，有公開透明的審批準則，當局審判後入境處亦會在個案層面配合。