【三隧分流】下周三再闖關立法會　五議員提修正案

三隧分流的無約束力議案將於下周三（27日）立法會大會再次闖關，由於調整方案仍維持原定收費水平，即紅隧和東隧將加價至40港元，西隧減至50港元，大部份泛民議員都表示不會支持這個「原封不動」的方案。 5名議員將動議修正案，其中民建聯陳恒鑌、工聯會陸頌雄及公民黨譚文豪均稱不支持原議案；新同盟范國威表明會反對議案；民主派區諾軒則稱會投棄權票。

三隧分流的無約束力議案將於下周三（27日）立法會大會再次闖關，5名議員將動議修正案。

陸頌雄、譚文豪均稱不支持原議案。陸頌雄要求維持紅隧及東隧現時隧道費不變，譚文豪則建議政府與西隧公司商討下調西隧隧道費，製造空間以調低紅隧和東隧的隧道費加幅，並要求局方應盡快研究隧道以外的過海交通措施，包括增設港內線渡輪或水上巴士服務，以及盡快進行第四次整體運輸研究。

陳恒鑌未有改變立場，不會支持原議案，但收到不少運輸團體要求該黨支持。他提議政府另提新隧道費方案，無須大幅調高紅隧及東隧的隧道費，同時確保過海專營巴士票價下調，及把非專營巴士（如邨巴）及綠色專線小巴等納入隧道收費豁免。

范國威更稱會反對議案，要求政府擱置方案。民主派區諾軒則稱會投棄權票，他提出修正促請政府以循序漸進方式實施隧道費調整方案。

現時支持方案的黨派包括自由黨、經民聯（除直選議員梁美芬）、建制派G6、實政圓桌田北辰、工黨張超雄等，已有接近20票。而政府議案只需要在席議員以過半數贊成，如果有部分意見不大的泛民議員離席，議案或有機會「低空飛過」獲得通過。