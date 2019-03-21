【三隧分流】張炳良倡政府與議員多討論：方案不理想亦要行前一步

運輸及房屋局局長陳帆將於下周三（27日）立法會會議上，向立法會提出三隧分流的無約束力議案。而前任運房局局長張炳良今（21日）出席講座，當中提及到三隧分流。 張炳良指出，在三隧分流的安排上，他認為不應出現隧道收費減價情況；又坦言政府要令三隧分流方案獲得通過有難度，但必須「行前一步」，建議政府多與立法會議員討論詳情。

政府早前公布三隧分流調整方案，並將於下周三（27日）的立法會會議上提出無約束力議案。（資料圖片）

政府早前公布三隧分流調整方案，即東隧和紅隧分別加至40元，西隧收費降至50元。張炳良今（21日）在香港教育大學擔任講座嘉賓，主題為「公共交通和運輸基建的政治」，與學者及學生交流意見，席間更提及三隧分流議題。

任內曾提「紅加東減」 最後煞停

張炳良在講座上提到，要做到三隧分流，需要透過價格調整，令車輛使用不同隧道，達到分流作用。然而過去往往提到車費調整，民眾都會希望是減價而並非加價；但在三隧分流的情況上，他認為不應出現隧道收費減價的情況，因為減費只會導致交通更擠塞。他解釋說，以現時的隧道收費情況，或會有車主因為收費高昂而卻步，若減價或會吸引車主駕駛私家車，令交通情況更差，所以絕對不能減價。

在講座後張炳良回應提問，他表示三隧分流的首要目的，其實是要紓緩紅隧的擠塞情況，令紅隧附近的非過海交通不受影響。他提及過去在擔任局長時曾經提出「紅加東減」（紅隧加費、東隧減費）方案，然而後來發現東區及九龍東的交通開始擠塞，擔心方案會導致「紅隧又塞，東隧又爆」的情況出現，遂放棄計劃。

東隧及紅隧收費不應劃一

三隧分流又再度成為討論議題，然而以現時的情況，張炳良同意東隧及紅隧都必須加價，但強調收費不能劃一，因為紅隧是最方便的過海隧道，「劃一等於（市民）繼續（使用）紅隧，解決唔到問題。」直言一定要加價，分別只是在於要加多少。

陳帆曾經表明，若立法會的動議不獲支持，會將方案「暫時放下」，留待西隧專營權2023年8月屆滿後再作處理。然而張炳良就認為，雖然要令方案獲得通過有難度，但「就算方案唔係百分百理想，都要行前一步。」他又認為政府應與立法會議員再多作討論是無可避免。