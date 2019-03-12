【三隧分流】政府稱靠中環繞道不能紓緩紅、東隧塞車　須善用西隧

中環灣仔繞道於上月24日全面通車，運輸及房屋局的Facebook官方專頁「運房點線面」昨（11日）發帖文表示，繞道主要是連接港島東西，通車後分擔約2成港島北主要幹道的東西向交通流量，惟不能疏導現時紅隧、東隧的交通流量，故此兩隧車流與通車前相若。 運房局續指，三隧收費的差距令過海交通擠塞的問題至今仍未能解決，強調善用西隧剩餘設計容車量，實施「三隧分流」，才能「有效及持久地紓緩紅隧和東隧的過海交通擠塞。」

中環灣仔繞道於2月24日全面通車。（資料圖片）

運房局將於本月27日再「闖關」向立法會提出支持三隧分流方案的無約束力議案，該局fb官方專頁「運房點線面」昨發帖力爭支持三隧分流，帖文指出，隨著中環灣仔繞道全面通車，西隧連接道路的交通情況得到改善。而繞道是連接港島東西的主幹道，全面通車後分擔了約兩成告士打道、夏慤道、干諾道中的交通流量，但不能疏導現時紅隧和東隧的過海交通。根據政府的觀察，使用紅隧、東隧的車流，實際上與繞道通車前相若，兩隧道的連接路仍出現車龍。



運房局表示，三隧交通不平衡是源於收費的顯著差距，「單靠繞道通車是不能達致三隧分流效果。」並指政府需把握通車契機，善用西隧剩餘設計容車量，實施「三隧分流」，才能有效及持久紓緩紅隧、東隧的過海交通擠塞，否則過海交通擠塞情況只會持續。