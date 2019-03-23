風雲計劃現餘約40人　戴耀廷號召社區毅行　 冀募有志者填補白區

區議會選舉11月舉行，風雲計劃發起人戴耀廷今（23日）出席「社區民主毅行」記者會時透露，現時風雲計劃有大約30多至40人積極考慮參選，他形容不少地區工作者是「素人」，本身有正職，雖然目前計劃未能達到當初訂下的「較高目標」，即訓練300人填補區選無泛民競逐的「白區」，但有現時成績已相當理想。 戴耀廷又表示，希望透過發起「社區民主毅行」巡遊宣傳，吹響區選的號角，令支持民主的市民，在因上兩次立法會補選而造成的「投票疲乏」的情況下，關注區選及區議會的重要性。他又指，希望同時透過該次行動，招募有興趣的街坊填補「白區」。 「社區民主毅行」首場巡遊活動，將於明日（24日）下午於大埔墟港鐵站外舉行。

戴耀廷（下排中）透露，現時風雲計劃有大約30多至40人積極考慮參選。（羅君豪攝）

戴耀廷認為，今次區議會選舉民主派可能面對低投票率帶來的困境，因此必須提升市民對區議會選舉的支持。他指，希望把握選舉前不足半年時間，以「社區民主毅行方式」吹響區選的集結號。

被問及風雲計劃的最新情況時，戴耀廷表示，現時計劃約有40名地區工作者在黃大仙、中西區、東區、南區、元朗、荃灣、沙田、大埔、西貢、觀塘、深水埗、油尖旺等地的選區積極考慮參選；目前為止有關選區全部為「白區」，並無與其他民主派區選協調平台「民主動力」參與者「撞區」。

他又指，到合適時機，會同「民動」一同推薦民主派候選人，呼籲支持者投票；而風雲計劃的參與者，不會以計劃名義作為政治聯繫參選，「希望他們融入民主派地區聯盟之中 」。

風雲計劃訓練班現時已經結束，戴耀廷表示，訓練班之後，仍會持續支援「風雲戰士」，惟不會在籌款或實質選舉經費上有協助，主要會協助有關人士建立連結網絡及分享經驗。