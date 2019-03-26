【拆局】三隧分流墮無間輪迴難翻身　港府為逃犯條例「棄車保帥」

三隧分流方案可謂多災多難，一月底向立法會提交的無約束議案，已因爭議四起於審議前夕「急停車」。其後陳帆不認命，在建制、泛民齊聲質疑下，再夾附「優化方案」擺上議程，惟結果仍是無天回天，被迫二度撤回。 三隧分流議案彷彿墮入不見天日的無間輪迴，林鄭宣布2023年西隧專營權結束前亦不重推，變相宣布計劃壽終正寢。港府二度撤回議案，存在削弱管治威信風險，過往並不多見，為何當局選擇「拔喉」自我了斷，而不如期「上會」博奇迹出現？其一，是建制派接下來兩年，面臨兩場選舉，必定「難啃」這隻「民生死貓」。其一，逃犯條例修訂、國歌法等「政治燙山芋」排住隊上立法會，時間緊迫，官府為保送必不可失的逃犯條例順利抵壘，只能無奈抽起三隧分流議案，「棄車保帥」。

運房局深知三隧分流方案難獲足夠支持票通過，一月已經「叫停」過一次。(資料圖片/張浩維攝)

三隧分流無約束力議案明日（2日）交付立法會審議，《香港01》日前率先披露，鑑於民建聯、工聯會等企硬不撐，或再度撤回議案。結果今日由港府阿一林鄭月娥親口公布有關決定。

港府寧主動「拔喉」二度撤議案，而不讓立法會判「極刑」，至少有兩大原因。

其一，該方案本身備受爭議，調整價格後「三隧齊塞」的陰霾一直籠罩在政黨頭頭上，成為選舉「毒藥」。今年區議會選舉在即，明年又有立法會大選，倘最後方案推出後，果真燃起民怨，建制派這次「歸隊」所需付出的代價，就未免太大。

至於2021年及之後，距離西隧專營權結束只剩下不到3年。倘方案最終要在新一屆立法會夠票通過，相信所花時間成本也不菲。假設擾攘之下，花一年時間讓立法會通過，到最後，三隧分流所得的「收成期」，恐怕不足2年。就算政府真心對方案成效有較大信心，屆時從邊際效率來考量，已不值一搏。換言之，今次撤回之後，方案難再翻身。

政府短期內還要處理國歌法及逃犯條例修訂等燙手議題。(資料圖片/歐嘉樂攝)

第二個因，是更迫在眉睫的考慮，亦是更大的棋局，關乎修改逃犯條例。其實，陳帆本來大可如以往政府處理受爭議議題一樣，照將議案提上立法會，與質疑的聲音打一場持久戰，並期待建制派適時「高抬貴手」，博其一役。

不過，今次這個涉及全港性交通命脈的議題，與國歌法及逃犯條例修訂可謂撞個滿懷。前者固然是謀劃已久，又牽涉「國家尊嚴」的大是大非；後者，則須趕在台灣殺人案疑凶獲釋前完成，否則日後難再有如此絕佳良機，打通中港兩地逃犯移交渠道。

國歌法和逃犯條例修訂都拖不起，無奈之下，棄卒保車，撤三隧分流為政治難題讓路，便成唯一出路。三隧分流可謂生不逢時。