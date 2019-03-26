三隧分流壽終正寢　林鄭：2023年前不再推行

三隧分流方案備受爭議，特首林鄭月娥今日（26日）在記者會上宣布，直至今日，仍未能取得立法會足夠的支持，惟有擱置方案，第二度撤回在立法會的三隧分流的無約束力議案。 林鄭直言「好現實，就是不夠票」，留意到政黨都表態不支持，「好實在數到不夠票，而且不是欠一兩票」，她又指，明天非決定性投票，而只是無約束力動議，即使過了都沒意思：「若用盡九牛二虎之力，叫這個避席、叫那個行開，即使過了都沒意思，因為接著還有兩關要過。」

林鄭宣布，第二度撤回三隧分流議案。（資料圖片）

林鄭下午親自宣布，再度撤回三隧分流議案：「事實擺在眼前，到今日我們仍未能就方案在立法會取得足夠的支持，所以政府惟有擱置隧道調查方案，運房局稍後會撤回原定明日在立法會討論的政府無約束力議案，以免浪費議會寶貴時間。」

她認為，現時理應是推行三隧分流方的最佳時機，要解決交通擠塞這個「老、大、難」的問題是沒有無痛方案，她聽到反對和改動方案的建議，包括下調東隧和紅隧的隧道費加幅，但政府認為有關建議會對交通帶來負面影響，不設實可行。

被問及方案會再度撤回的最大責任誰屬，林鄭主動要求回應，因為「我答比較有權威性」。

林鄭解釋，兩次撒回方案的性質並不相同，第一次她身在海外，留意到開通中環灣仔繞道後，由於未開通臨時街路段，擔心議會的討論並不全面掌握中環灣仔繞道帶來西隧剩餘用量可分擔的效果，因此會「捉錯用神」，故她要求陳帆收回方案，等繞道第二期開通後才提交，讓市民感受到暢順後，希望有理性點的討論。

至於今日決定再次撤回方案，林鄭直言「好現實，就是不夠票」，留意到政黨都表態不支持，「好實在數到不夠票，而且不是欠一兩票」，她又指，明天非決定性投票，而只是無約束力動議，即使過了都沒意思：「若用盡九牛二虎之力，叫這個避席、叫那個行開，即使過了都沒意思，因為接著還有兩關要過。」她續指，兩會包括要通過增加紅隧和東隧加隧道費的附屬法例，以及補償西隧的財委會申請。

她表示，與其不斷內耗議會的時間和政府的精力，故決定撤回方案，直至2023年收回西隧前，不會再研究和商討透過調整隧道費分流三隧,，「疊埋心水等西隧返嚟」。

林鄭重申對撤回感可惜，指非因做了大量工作卻無功而還，而是錯失為市民解決塞車問題的機會。她又笑言：「我做了接近40年的公務生涯，好多時都是白費功夫，政改就是明顯的例子，白費功夫，但都沒辦法。」

她稱尊重立法會是一個制衡政府的機構，「若他們們代表的民意，現階段不能夠接受三隧分流方案，那我們便尊重。」

行政長官林鄭月娥下午主持記者會，一次過交代3個議題，包括三隧分流議案、沙中綫調查中期報告及修訂逃犯條例。(歐嘉樂攝)

運輸及房屋局局長陳帆指，自從提出方案後，一直透過不同渠道向市民介紹方案內容，過去幾個月，政府團隊同各政黨前後舉行超過30場會議，向議員解說和尋求支持，儘管方案得到學者、專業團體等支持，認同方案的方向，但部分議員和社會人士意見紛紜。

陳帆形容，政府團隊已盡最大努力，可惜仍未能在立法會爭取足夠支持，故擱置方案，明天不會在立法會動議相關議案，並感謝一直支持議案的議員和社會人士。