【三隧分流】消息：政黨要求撤回方案　免陷投票兩難

政府原於一月底就「三隧分流」收費調整方案，向立法會提出無約束力議案，但因未獲得足夠贊成票之下，在審議前夕收回議案。其後運房局局長陳帆宣布有關方案捲土重來，將提出兩項優化措施，並在3月27日大會進行審議。不過，《香港01》昨日率先披露，政府擬第二度撤回議案。 消息透露，今次原來是政黨要求政府撤回方案，全因政黨投贊成抑或反對，均會面對兩難，若由政府主動撤回，則毋須表態。

實政圓桌田北辰與運輸及房屋局副局長蘇偉文會面後表示，政府因未能獲得足夠議員支持，應會再度撤回議案。（資料圖片/羅君豪攝）

消息指出，若政府明日下午前仍未獲得足夠票數，將會再次撤回議案。對上一次政府撤回方案，是因為中環灣仔繞道剛通車，未有足夠數據遊說議員支持，惟今次其實政府有意繼續推行方案，若否決的話，至少算是盡了力，但議員就會面對兩難。因為投下贊成票，一旦「三隧齊塞」，年底區議會選舉及明年立法會選舉將會被攻擊；若投下反對票，西隧將會加價，亦會被政府指當初否決方案是由議員決定。與其如此，倒不如「將個波交番畀政府」，由政府主動撤回，化解尷尬。

實政圓桌田北辰下午與運輸及房屋局副局長蘇偉文會面，他在會後表示，政府因未能獲得足夠議員支持，應會再度撤回議案。田北辰指，對此感可惜，他認為這次不提交議案，就要等到2023年政府收回西隧專營權時再商討。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恆鑌表示，因地區意見仍有疑惑，同時可能會造成「三隧齊塞」的局面，故該黨未能支持議案。陳恒鑌又稱，若支持票不足，討論議案只會浪費議會時間。

工聯會陸頌雄亦稱不會支持議案，因政府未能提供確實數據，說明三隧分流的實質效果。他建議政府撤回方案，以免「撼頭埋牆」，同時他稱應再與西隧公司商討，提出新的分流方案。公民黨譚文豪則批評政府提出設立「智慧交通基金」的優化措施，只是「翻炒」，故仍會反對議案，強調政府不肯聽取意見修改，觸礁是意料之內。

運輸及房屋局回覆查詢表示，直至目前為止，政府就三隧分流的無約束力議案仍在立法會27日的會議議程。現階段我們沒有進一步補充。