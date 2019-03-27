【三隧分流‧拆局】明知墮崖也上車　陳帆「鞠躬盡瘁」的原因…　

特首林鄭月娥在記者會正式宣布，由於在立法會未夠支持票，三隧分流議案再度撤回，2023年政府收回西隧前亦不會重推。三隧分流壽終正寢。 回顧今次港府「撞車」過程，三隧分流由始至終被建制政黨視為選舉包袱，折戟告終一點也不令人驚奇。耐人尋味的是運房局局長陳帆的「固執」，明知議案獲放生機會等於零的情況下依然一往無前，兩度闖關，難道真的用財爺陳茂波的金句「無念，就無畏無懼」便可以解釋？ 綜合政圈耳語，陳帆在三隧分流一戰「鞠躬盡瘁」，實有其深層次原因。

林鄭月娥親自和陳帆及其他局長召開記者會，宣布再度撤回三隧分流議案。(資料圖片/歐嘉樂攝)

早在去年十月林鄭在施政報告宣布三隧分流方案之前，陳帆已被綁上戰車。據了解，林鄭2017年當選特首後，便想解決紅隧、東隧長期擠塞困局，希望以西隧減價，紅隧、東隧加價來平衡車流；為此陳帆曾公開表示，因為西隧屬私人公司擁有，對減價抱有戒心，與西隧公司談判過程艱巨，更透露林鄭曾經親自到北京與極高層商談，「曉以大義、動之以情」，最終才令西隧公司開綠燈，促成三隧分流方案。

政界人士認為，這正是三隧分流議案在今年1月首度撤回後，陳帆仍要「迎難而上」再度闖關的深層次原因：「三隧分流由始至終是林鄭的BB，不是陳帆說放棄就可以放棄，尤其是難得說服了西隧公司首肯，港府總不能輕易跳車，作為交運運輸政策舵手的陳帆咪唯有硬着頭皮，戰死方休囉。」

據有份被陳帆拉票的議員說，陳帆第二次提三隧分流議案上立法會時，提出的兩項「改良版」措施，即成立「智慧交通基金」，將額外多收的9億多隧道費用作發展香港成為智慧城市及善用科技舒緩交通擠塞，以及承諾在2023年西隧經營權結束，全面檢討三隧分流方案。當時建制派也感奇怪，陳帆竟然希望議員就此收貨，再次硬闖，「平常人都知會撞到頭破血流，點解佢都照衝過嚟？」

至上星期，有建制派政黨私下進行反游說，力勸陳帆第二度主動撤回議案，免卻他們被逼表態，冒上開罪某一邊選民的風險，當時陳帆只能以苦笑回應，支吾以對。顯而易見，事情根本不輪到他作主。