【逃犯條例】修例全球適用　涂謹申憂無險可守：北韓亦可引渡港人

政府建議修改《逃犯條例》，容許香港與未簽訂長期移交逃犯協定的國家或地區，也可透過一次性個案方式移交逃犯。民主黨立法會議員涂謹申指，修例意味日後所有全球國家都可向香港要求移交逃犯，包括極權國家北韓及其他法治水平極低的國家，涂形容做法令香港「無險可守」，置所有過境旅客的安全於不顧。 他舉例指，若有香港人參加北韓豪華旅行團，回港後北韓政府指有港人在北韓違法，也可要求港府移交，直言做法「諗起都標冷汗」。

涂謹申舉例指，若有香港人參加北韓豪華旅行團，回港後北韓政府指有港人在北韓違法，要求港府移交，直言做法「諗起都標冷汗」。（吳倬安攝）

《逃犯條例》修例後，未與香港簽訂長期移交逃犯協定的國家或地區，可透過一次性個案方式移交逃犯，包括中國、台灣，亦包括全球所有國家，例如開放程度最低的國家，如津巴布韋、緬甸等國家。

涂謹申指，保安局局長李家超回答立法會的提問時表示，《逃犯條例》修例是為了在未有與其他國家簽訂長期協議前，補充現時逃犯安排的不足。涂謹申坦言，發夢也沒有想到要與一些國家法治排名極低的國家簽訂長期引渡協議，又指即使全球最偉大的國家，亦不可容許與全球所有國家達致引渡安排。

他指出，修例後全港所有國家都可透過一次性個案方式移交逃犯，譽例指若有香港人參加北韓豪華旅行團，回港後北韓政府指有港人在北韓違法，也可要求港府移交，直言做法「諗起都標冷汗」。