【逃犯條例】如某國混亂　港府可關門　李家超：涂謹申散播恐懼

行政會議昨（26日）審議及通過修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的草案內容，但就抽起9項涵蓋經濟及不誠實使用電腦等移交罪行，而申請引渡的門檻，亦由最初建議判入獄1年或以上罪行，提高至可判監3年或以上的罪行才應用。 立法會大會今日（27日）口頭質詢環節時，民主黨涂謹申質疑當局修例後，打算與包括中國在內百多個國家簽訂協議，結果或會令香港與一些如北韓般「你發夢都未諗過」的國家建立移送犯人機制。 保安局局長李家超回應時指，特區政府在個案形式移交逃犯過程中，有全權決定是否處理，又形容某司法管轄區如要求香港移交犯人，等如「敲門」，港府「可以開門、可以唔開門、可以關門」。他又表示，如果某個國家正處戰爭或局勢混亂，特區政府會作把關。

李家超表示，特區政府在個案形式移交逃犯過程中，有全權決定是否處理。（資料圖片/余俊亮攝）

李家超出席立法會質詢環節，回應議員關於逃犯條例修訂的質疑，他表示，修例除了處理台灣殺人案外，也是堵塞香港在刑事事宜協助的漏洞。

早前有本港議員就事件到台灣了解時，引述台灣陸委會指，台方曾三次向港方索取資料及移交疑犯到台灣，惟港方三次均「已讀不回」。

李家超就解釋，香港就台灣殺人案，與台灣方面有溝通，包括台灣去年3月至12月致函特區政府，要求提供資料，提供刑事司法協助及移送犯人審訊，港府於3月21日已派3名人員到台灣了解，亦在6月致函台灣，指香港正就案件中，涉及兩地的罪行，進行調查收集證據；而今年3月初，當局亦再次聯絡台灣，表示希望儘早溝通，強調會在互相、尊重，只談事實和個案的原則下，務實與台灣方面溝通。

民主派區諾軒則追問逃犯條例修訂，會否影響其他已與香港達成長期協議國家，令對方因擔憂而終止原本與香港簽署的協議。

李家超則強調，原本已簽署的移交逃犯的協議「完全不受影響」，因修訂的條文清晰，而個案移交亦只是適用於與香港沒有長期協定的地區。

涂謹申則關注修例會令如北韓等「發夢都諗唔到」的地區，向香港要求移交犯人，李家超則表示，作為特區官員，不會談論個別國家情況，但強調港府會擔當把關角色，包括律政司有律師等法律專家，考慮要求移交的個案，是否符合法例要求。

涂就追問，是否意味著這些國家也有機制可要求港府移交犯人。李家超則未正面回應，他反駁指，不同意散播恐懼的言論。