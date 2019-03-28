【政圈風聲】葉劉拒絕李家超邀請　陳克勤或任逃犯條例委員會主席

《逃犯條例》修訂一直備受爭議，有關條例草案下周三（3日）終上立法會進行首、二讀，其後交付條例草案委員會審議，新一輪議會攻防戰開打。 政府目標定於7月前完成立法，時間倉卒，草案委員會主席的角色更形重要，其主持會議的風格可左右整個審議進度。據悉，保安局局長李家超曾親自邀請前局長、曾任一地兩檢條例草案委員會主席的新民黨主席葉劉淑儀擔任修訂《逃犯條例》草案委員會主席，惟她以忙於為黨備戰年底區議會選舉為由婉拒，建制派內現傳出很可能由身兼保安事務委員會主席的民建聯陳克勤角逐。

李家超邀請葉劉擔任修訂《逃犯條例》條例草案委員會主席，惟對方已婉拒。（資料圖片／歐嘉樂攝）

除了民主派，商界亦就修改《逃犯條例》表態，憂慮在內地營商易誤墮法網，會被移交至內地受審。政府昨天公布修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的草案內容，抽起9項涵蓋經濟及不誠實使用電腦等移交罪行，多個本地商會事後發聲明支持政府決定。

安撫商界後，政府下一波的主戰場在立法會。按保安局計劃，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》於本周五刊登憲報，下周三在立法會首讀和展開二讀辯論。當局指，如修例建議於本年7月前通過，局方便有法律依據，期望可與台灣落實港女在台灣被拖篋棄屍案的疑犯移交工作。

政府能否如願在7月前完成《逃犯條例》修例，草案委員會主席角色重要。根據經驗，建制派會先「總動員」加入這類重要的委員會，然後摘下正、副主席位置，主導會議進程。

建制派內昨日便傳出，修改逃犯條例草案委員會主席之位很大可能落在民建聯陳克勤手上。工聯會麥美娟接受查詢時承認，曾在建制派間聽過有人提起陳的名字，但陣營內仍未正式討論人選，而她認為「由邊個做都冇所謂」。有民建聯議員就稱，草案委員會尚未成立，現時討論主席人選言之尚早，今日民建聯黨團會議亦未有觸及有關問題。

據了解，保安局局長李家超曾一度親自致電新民黨主席葉劉淑儀，出任有關草案委員會主席。

消息指，李家超希望葉劉「坐鎮」並不出奇，葉劉做過保安局局長，由她處理修改逃犯條例事宜，在近70名議員中最有權威，加上葉劉曾擔任「一地兩檢」委員會主席，具應對突發場面經驗，駕輕就熟。不過，葉劉已婉拒。

消息又指，陳克勤也是合適人選之一，除了因為是保安事務委員會主席，還因為他是建制派的「副班長」，「班長」廖長江現正擔任另一重要戰場國歌法條例草案委員會的主席，「今次應該輪到陳克勤上陣」。

葉劉回應電話查詢時承認，曾收過李家超的電話，詢問有無興趣出席修訂逃犯條例草案委員會主席。而她回覆指，由於年底即將舉行區議會換屆選舉，新民黨計劃派出三十多人搶灘，而新民黨人力資源有限，作為主席的她須親自落區為黨友拉票，已無暇抽身。

被問到陳克勤或擔任有關的草案委員會主席，葉劉指陳現擔任保安事務委員會主席，熟悉相關事務，「由佢由係冇問題嘅」。