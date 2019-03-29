【政壇諸事町】飛機師譚文豪轉行「揸的士」？　點解考五次先成功

考飛機駕駛執照與考的士牌，哪樣更難？ 如果你認為一定是考的士牌較容易，那就錯了。本身是飛機師的公民黨立法會議譚文豪，無人機考試一take pass，但考的士牌卻考了五次才拿到執照，究竟他「衰甚麼」？而他又是否想轉行「揸的士」？

為了解的士業實況，譚文豪決定「親身上陣」考的士牌。（羅家晴攝）

譚文豪不是要中年轉行，只是因為去年獲委任為的士服務質素委員會委員，遂「親身上陣」考個的士牌，希望了解實際情況。

他稱，自己特意不報讀考牌的「雞精班」，僅溫習運輸署提供的資料應考，可惜頭兩次都在交通條例試中失手，「當中100條只可以錯5條，難度相當高」，笑言自己考無人機試都是一take pass，這次卻「爭一、兩題先pass到」，實在令人沮喪。Jeremy又自爆，他一共報考了五次，除了兩次失手，另有兩次因考試日子撞正立法會大會開會，所以被逼放棄應考，至第五次考試才能順利過關，笑言有時間要租架的士「揸返一、兩更」！

Jeremy指自己頭兩次都「衰咗喺交通條例到」，當中100條只可以錯5條，難度相當高。（羅家晴攝）

除了交通條例外，Jeremy話筆試其實還會問及的士條例和認地點，其中要記足650個地標。他坦言不少地方都極少會去，質疑現時科技發達，用google map便可準確找到地址，認為沒必要再背地標位置。相反，他建議應改為考路線，如A點去B點應該行那一條路或那一條隧道等，相信會更實際。