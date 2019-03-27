【政壇諸事町】林鄭「污點」有下集　少女年代曾與新華社角力

特首林鄭月娥仍是前朝政務司司長時，曾憶述大學時有「兩個污點」，令她以為一生也不會獲政府錄用，其中一個就讀社會學系的她經常參與社運，更曾與單仲偕、李永達等人組織首個清華大學交流團，並擔任副團長。原來這個「污點」的故事還有下集，她在北京期間一度與中聯辦前身的新華社展開「角力」，當年的她可曾想過，長大後竟經常與「廿一世紀版的新華社」走在一起？

李永達在佔中九子案判決前撰寫回憶錄。（余俊亮攝）

佔中九子案將於4月9日宣判，身為九子之一的民主黨李永達或被判入獄，他在判決前撰寫回憶錄《判刑前的沉思》，今(27日) 舉行發布會，多名黨友和好友現身撐場，包括民主黨何俊仁、單仲偕、前主席劉慧卿、工黨李卓人及一眾民主黨立法會議員等。

回憶錄共有20個章節，其中於「參與及領導學生運動」章節中，有一段提及他與現任特首林鄭月娥參加交流團的經歷。內容指1979年香港大學舉行了清華大學、北京大學的交流團，擔任會長的他，當時邀請社會科學學會時事秘書林鄭月娥擔任副團長，他形容林鄭在「三蛇」的社科學院表現積極，故決定由她負責整個交流團的大部分工作。

李永達稱，79年為國內改革開放初期，一定程度容許民運人士發聲，並且設有北京「西單民主場」，當時學生會同學要求與國內民運分子接觸，但有關要求遭到負責行程聯繫的單位新華社拒絕。他形容當時的情況有不少限制，身任副團長的林鄭負責與新華社周旋，堅持要見民運人士，並需在一些不合理的要求下達成共識，最後林鄭因工作太辛苦、壓力太大而哭了數次。

書中亦提到，共產黨在民主派的滲透有數方式。其一是接觸，以建立關係及朋友為藉口，在過程中掌握民主派人士的看法及收集情報；其二是利用金錢資助香港民主派團體，「如葉國華資助民協、匯點等」；其三是透過民主派團體領導層向基層接觸，游說貪戀金錢、美色、權力的人成為共產黨員；其四是在原有民主派中安插共產黨員，關鍵時間要執行黨的命令。

曾有黨員承認與廣東省人士會面 接獲一大疊現金

李永達稱以民主黨「真兄弟事件」為例，民主黨的中委、區議員、支部主席都會有相關人士接觸，雖然黨會要求就此匯報，但匯報的只佔少數。他在06年任職民主黨主席時，在中委開會前突然有34人申請入黨，數量為以往10倍之多，其中發現部分申請人以相同地址登記，其聯絡的電話均打不通，甚至約見他們都遭拒。李永達直言，有黨友曾承認與廣東省公安廳和廣東省港澳辦會面，更接獲他們一大疊的一千元。

就書中提及的共產黨滲透，另一名民主黨前主席何俊仁指，若有人對此感震驚代表不了解情況。他說，中共人士會聲稱想與你成為好友，向你打聽消息，將香港動態反映給內地部門。何俊仁指立法會議員必定被相關人士接觸，特別有關人士會留意其家庭情況，送禮物給其伴侶、小朋友，更甚會介紹異性朋友。

立法會議員邵家臻亦是佔中九子一員，他稱若被判監禁希望可與李永達囚在同一監獄，在「放風」時間能見到對方，是「寒風之下的一杯茶」。劉慧卿表示，民主運動應該要記錄下來，特別是與中共相關的事件，引起社會更多關注和討論。