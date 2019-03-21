【政壇諸事町】證《香港01》報道　兩高官調職　特首秘書調駐粵辦

《香港01》今早報道，駐京辦前主任傅小慧將出任律政司政務專員，運輸及房屋局副秘書長（房屋）梁悅賢將出任行政署長，分別接替即將退休的蕭如彬和蔡潔如。政府今日下午發稿，證實《香港01》消息，公務員事務局局長羅智光讚揚蕭如彬督導律政司遷往前中區政府合署的工作，盡心竭力，展示卓越的管理才能；又讚揚蔡潔如在協調政府與立法會的事務方面擔當重要角色，又指她組織能力卓越，工作熱誠投入。 但原來這次官場「音樂椅」還有下集，今次牽涉特首辦，特首私人秘書陳選堯轉當駐粵辦主任，接替即將退休的鄧家禧，預料會主理粵港澳大灣區規劃；而特首私人秘書一職由主理高鐵「一地兩檢」附屬法例修訂的保安局副秘書長黃少珠升任。

政府今午發稿，證實傅小慧將於4月17日出任律政司政務專員，接替將展開退休前休假的蕭如彬；而梁悅賢將於4月15日出任行政署長，接替將於4月8日展開退休前休假的蔡潔如。

羅智光稱，蔡潔如在政府服務超過32年，在出任行政署長期間，大力支援政務司司長的工作。她在協調政府與立法會的事務方面擔當重要角色，「組織能力卓越，工作熱誠投入」，有效領導禮賓處與駐港的外國領事團保持緊密聯繫，並致力提升政府部門的檔案管理水平；而對於蕭如彬，他則稱對方在政府服務36年，出任律政司政務專員期間，致力協助律政司司長就推行新政策制定策略，並在管理律政司的人力和財政資源方面貢獻良多，確保律政司提供有效率的服務。他督導把律政司遷往前中區政府合署的工作，盡心竭力，展示卓越的管理才能。

另一方面，特首辦亦有變動。特首私人秘書陳選堯轉當駐粵辦主任，接替即將退休的鄧家禧，預料會在廣東省主理粵港澳大灣區規劃，而由於陳選堯現時是首長級第四級（D4）官員，連帶將現時首長級第三級（D3）的駐粵辦主任地位提升。陳選堯1985年畢業於中大英文系，兩年後於研究院工商管理畢業，曾任駐京辦副主任、電子健康紀錄專員，負責推行電子健康紀錄互通系統。

而特首私人秘書一職由主理高鐵「一地兩檢」附屬法例修訂的保安局副秘書長黃少珠升任，她於1991年在中文大學政治與行政學系畢業，最近負責新的智能身份證換證工作。保安局副秘書長一職，則會由負責玻璃樽徵費、「四電一腦」等廢物管理政策的環保署助理署長林淑儀升任。