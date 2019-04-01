【專訪】爭區議會控制權　戴耀廷：逾百人填窿　刺激投票意欲

雨傘運動發起人戴耀廷即將面對佔中妨擾罪裁決，但他除了發起佔領行動外，另一個身份是於立法會選舉中提倡策略投票及在特首選舉提出全民投票。他接受《香港01》專訪時透露，為年底區議會選舉而進行的「風雲計劃」已完成任務，約有30多人會參選，加上民主派約派出300人，現時仍有百多個「窿」需要不同人填，目標是為了刺激投票意欲，更希望奪得部分區議會的控制權，影響地區行政。

戴耀廷指，為年底區議會選舉而進行的「風雲計劃」已完成任務，約有30多人會參選，加上民主派約派出300人，現時仍有百多個「窿」需要不同人填。（高仲明攝）

戴耀廷：區選後泛民需商討民動機制

年底的區議會選舉將會有452個直選議席，戴耀廷表示，風雲計劃已成功培訓30多人落區進行地區工作，「已完成工作」，加上協調民主派的「民主動力」會有300人出選，即仍有100多個選區未有泛民參選人。餘下的時間，截至今年9月，他會呼籲各專業團體，如青年律師等落區「填窿」。他直言若能令區議會直選選區全部均有多於1名候選人競逐，「是歷史首次」：「勝算未必高，旨在改變選舉氣氛……低投票率影響（泛民）勝算」。

戴耀廷早前舉行民主毅行，希望走遍全港18區。他笑言「我都知好膠」，但目的是在「（區選）8個月前炒起氣氛，向支持民主派的人顯示團體、合作打區」他希望透過奪取一個區議會的控制權，而非單單議席之爭，來彰顯泛民參與區選意義，而找專業人士「填窿」，就是要產生泛民區議會奪半的可能性，「區議會是單議席單票制，夠票便可拿控制權」，影響地區政策、撥款等。他承認部分區如離島，有逾半議席屬鄉事委員會當然議席，難以撼動，但其他區如深水埗、沙田等泛民建制只差一席，只要投票率高，意味泛民選民願意投票，便有機會「翻盤」。

被問及下周的佔中妨擾罪一旦入獄，他指已交由公民聯合行動何芝君負責聯繫。對於區議會協調，他認為今次區選後，泛民需要商討民動機制，尤其現時愈來愈區選參選人並非以政黨掛帥，需要適度擴闊參與組織，才能發揮最大作用。

策略投票靈活應對選情 戴耀廷：我不是「膠」

戴耀廷於3年前發起立法會選舉「雷動計劃」，以策略投票鼓勵泛民選民投票，引來爭議。他直言本身是希望透過泛民參選人協調出選名單，而策略投票是第二階段，加上沒有協調名單，策略投票是事倍功半。他又指不少人對策略投票有誤區：「香港好多人討論真正民主制度下要點做，但現在香港是在專制制度，需要透過策略投票作政治突破。」笑言自己並不是「膠」，即堅持政治理念，而是以策略投票，靈活應對選情。他期望明年的立法會選舉，毋須再進行「雷動計劃」，而是有意策略投票的選民與同區的親戚友人聯繫，自行討論投票意向及配票，「到時連民調都可以唔駛做」，但前提是非建制派候選人需要協調名單，「港島4張名單、九龍東3張、九龍西4張、新界東6張、新界西6張」，加上超級區議會3席及傳統功能界別9席，理論上非建制派有可能取得一半議席。

他坦言，相比4年前雨傘後的首次選舉，對今次區議會選舉氣氛不感樂觀，「現時中共強勢，格局冇變」，難以遊說選民透過選票可以作改變。但他認為一旦內地有政治變動，「只要堅持，死唔斷氣」，便有轉機。