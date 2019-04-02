【逃犯條例】郭榮鏗：美國關注修例　或影響雙邊已訂立協議

政府計劃修訂逃犯條例，並會於明日（3日）提交立法會首讀，修例內容令香港可向中國大陸移交犯人，惹起社會擔憂。 早前訪問美國的公民黨法律界立法會議員郭榮鏗今日（2日）出席港台節目時表示，訪美行程中，白宮安全委員會、國務院、眾議院議長都有提及香港逃犯條例修訂，他指，國際社會關注修例，美國方面亦擔憂途經香港的美國人有被扣留，引渡到美國受審的風險；修例最終可能影響美國和香港已訂立的雙邊協議。

莫乃光指，行程中會見美國不同部門，包括國家安全委員會的不同官員，討論內容包括美國國務院就香港政策法提交的報告，他則向對方交代香港近年發生的問題，包括新聞工作者被拒工作簽證、DQ事件等自由受損害情況。（資料圖片/梁鵬威攝）

一同訪美、出席同一個電台節目的資訊科技界立法會議員莫乃光指，行程中會見美國不同部門，包括國家安全委員會的不同官員，討論內容包括美國國務院就香港政策法提交的報告，他則向對方交代香港近年發生的問題，包括新聞工作者被拒工作簽證、DQ事件等自由受損害情況。

他指，有向對方提到不希望令香港捲入中美貿易糾紛，亦表達了對人權、法治、自由的關注，希望對方繼續關注，但他也表達，希望保留美國政策法中，香港的獨立關稅區地位，不希望對方落實美國中國委員會報告中提到對港管制商用科技出口。

對於商人劉鑾雄昨日就逃犯條例修訂提請司法覆核，郭榮鏗就指是預計之內，而現時覆核已進入法律程序，不適合深入評論狀書，但認為當中提出了許多觀點；有立法會議員也曾提出，認為修例會傷害港人基本權利和自由。

他又指，立法會審議階段，較少有人提出司法覆核，但相信有關法律團隊考量過，有足夠理據才提出申請，相信法庭會許可，至於對條例審議時間表上是否有影響，則視乎法庭如何處理。

郭榮鏗又認為，現時政府給人感覺是硬要闖關，並非真心為台灣案件，而政府看到商界反對，則難堪地讓步，更令人質疑是為商界量身訂做一套法律，但對一般市民的擔心就不理會。而劉鑾雄的司法覆核提到修例可能帶來有追溯力的後果，郭榮鏗就指，法律上允許有關條例有追溯力，亦符合普通法原則，因有關條例內容是引渡，而非將以往並非罪行的行為，用新訂立的法例宣判。

莫乃光建議押後修訂逃犯條例

莫乃光則指，倘立法過程中，有司法覆核提出，立法會要怎樣處理，他指會向立法會法律部和政府詢問，認為政府最好將條例修訂押後，做詳細諮詢，或找其他更可行做法處理台灣殺人案。