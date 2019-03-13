【財政預算案2019】增撥4億擴藥物名冊　合資格罕見病病人獲資助

上月底公布的財政預算案增撥4億元擴大藥物名冊範圍，醫院管理局今日（13日）公布，計劃將8類藥物由自費藥物轉為專用藥物，包括罕見病結節性硬化症及多發性硬化症的藥物，惟病人需符合特定的臨床用藥準則方可獲資助；另有11類藥物獲擴大治療範圍，普通科門診及家庭醫學診所亦適用。 當局預計有超過5萬名病人受惠於今次的名冊更新，當中最多病人受惠的群組是心血管疾病的病人，約有2萬3千人受惠，新措施預計於4月內推出。

▼財政預算案懶人包▼

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目前醫管局的藥物名冊包括通用藥物、專用藥物（即病人若符合臨床應用的準則、經專科醫生特別授權使用的藥物，病人只需付標準藥費）、獲安全網資助，以及不獲資助的自費藥物。

醫管局公布藥物名冊最新措施，醫管局總藥劑師李詩詠表示，財政預算案中增撥的4億元經常性開支，會用作擴闊藥物名冊涵蓋範圍。有8類藥物將由目前的自費藥物類別轉為專用藥物，其中1類是糖尿病藥，另有5類屬癌症藥，包括乳癌、肺癌、胃癌及腦癌，餘下2類是多發性硬化症及結節性硬化症的藥物。

醫管局藥物名冊委員會主席勞偉祥以結節性硬化症為例，當局預計每年可治療19個病人，合共開支約450萬元，他形容療程雖昂貴，但強調醫管局不會因為藥費昂貴而不引入。

另外有11類藥物獲擴大治療範圍，包括1類精神科藥、7類慢性疾病藥，包括心血管病、肺病、糖尿、腎病及骨質疏鬆，另外亦有2類癌症藥及1類丙型肝炎藥物獲涵蓋。勞偉祥以丙型肝炎為例，最新引入直接抗病毒藥物，較以往使用干擾素藥物如利巴韋林的成功率高，治療時間亦由1年大幅縮短至3個月，當局希望每年有約1,000人可獲資助接受治療。