【政圈風聲】曾偉雄獲委國家新任務　除佔中一役「建功」還因...

本港警務處前處長曾偉雄獲國家委以「新任務」，擔任國家禁毒委員會副主任，本身已是全國政協委員的他，如今更管實務，政圈普遍認為，除了他於2014年處理佔中一役，警隊強硬作風，獲得中央肯定之外，還有另一原因。

政圈普遍認為，曾偉雄於2014年處理佔中一役，警隊強硬作風，獲得中央肯定。(資料圖片)

公安部常務副部長王小洪，昨日(1日)會見曾偉雄時，曾讚揚他於擔任香港警務處處長期間，在打擊犯罪、保護香港民眾安全方面作出了特殊貢獻，特別是在打擊有組織犯罪中顯示出了魄力和擔當，希望曾偉雄先生利用職業所長，繼續為國家禁毒事業做出貢獻，為推進全球毒品共治貢獻中國智慧和中國力量。

外號「禿鷹」的曾偉雄，是回歸以來較具爭議性的警務處處長之一。最令人深刻印象的，莫過於處理佔中行動中的強硬作風。2014年9月28日凌晨，「佔領中環」發起人之一的戴耀廷在政總高呼啟動佔領中環，同日下午警方施放催淚彈驅散示威者，為長達79天的佔領運動揭開序幕。

警方在處理佔領運動期間，被泛民指摘以暴力對待示威者，曾偉雄曾多次針鋒相對，例如以一句「你哋冇做錯到！」來為前線警員「打氣」；公開指「維護法紀要道歉係天方夜譚」；以及「有警員如慈母一樣保護佔領者」，均令人記憶猶深。

據了解，曾偉雄表現獲北京肯定，還涉另一「功績」。2011年時任國家副總理李克強訪港，曾偉雄帶領警隊，嚴密佈防，警方首度被揭有「核心保安區」的部署，阻止市民靠近請願。李克強到訪麗港城期間，有便衣警員更以手擋鏡頭，阻撓拍攝，曾偉雄事後上立法會以「黑影論」來解畫。

到2012年時任國家主席胡錦濤訪港，有記者追問有關六四的問題時，隨即遭扣查。

曾偉雄多次負責國家領導人訪港的保安工作，令他獲得北京信任。曾2015 年退休後，除了獲委以名譽性質的政協，如今再有涉及實務的全國性職務，成為港府退休高官的新示範。