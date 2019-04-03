逃犯條例委員會主席人選何從？梁美芬明言拒任　謝偉俊：當仁不讓

《逃犯條例》修訂草案今（3日）交上立法會大會進行首、二讀，其後將交付法案委員會審議，惟委員會主席至今未有確定人選。建制派內現傳出各種名單，分別是身兼立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤、身兼大律師的經民聯梁美芬和律師謝偉俊。梁美芬已澄清自己不會出任，而謝偉俊則對傳聞不置可否，指如果建制派其他議員認為可以將工作負託他，「我當然會當仁不讓。」

梁美芬向傳媒澄清指從未表示過有意任《逃犯條例》修訂草案主席。（鄭榕笛攝）

梁美芬今向傳媒澄清指從未表示過有意任《逃犯條例》法案委員會主席，直言因為自己已同時擔任《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》委員會主席，加上考慮到經民聯對《逃犯條例》的立場，「有不同人問過，但我前日已正式答咗話唔做」。

梁美芬表示若建制派內部有人願意出任主席，她會全力支持，「可能傳聞講的那個是真的」，笑言相信人選很快會揭曉。

另一名候選人謝偉俊則指，建制派未討論主席人選。他明白出任主席會面對很大困難，會遇到許多他未必想面對的問題，「我從來未試過做主席趕人出門口」，但法案具極大爭議性，「醜陋場面可能會出現」。他指如果建制派「覺得我是可以負託的人，我當然會當仁不讓」。