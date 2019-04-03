「毋忘六四」議案被否決　朱凱廸炮轟何君堯發言質素堪比袁木

民主派議員每年會在六四前夕，於立法會提出「毋忘六四」議案留下記錄。今年六四事件30周年，民主黨主席胡志偉提早兩個月提出議案以配合相關宣傳工作，他事前呼籲建制派議員按良心投票，支持「毋忘六四」議案。惟議案最終以23票贊成、28票反對被否決。另有9名議員棄權，包括自由黨四名議員、陳凱欣、謝偉俊、謝偉銓、陳健波及何君堯。

胡志偉提出的支持「毋忘六四」議案被否決。（資料圖片／羅君豪攝）

民主黨主席胡志偉表示，30年前發生的事猶歷歷在目，30年後有些人變了臉、有些人仍然堅持。他在立法會讀出六四事件發生後曾登報譴責中國鎮壓學生的親中人士及組織，包括新華社、工聯會、梁錦松、梁振英等。胡志偉指，雖然有人指悼念六四是「行禮如儀」，但卻是堅持抗爭的組成部份，「抗爭的路需要更多朋友，而非更多敵人。」

建制派建築、測量、都市規劃及園境界的謝偉銓發言指，無論認為六四事件誰是誰非，不少人都會認同這是一件不幸、值得大家反思的事。他稱六四事件由八九學運引起，而八九學運其中一個主要訴要求是「反貪污反貪腐」。謝偉銓表示，當年內地法治制度未健全，而內地當局近年在政府及黨的層面都大力反貪。去年改革開放四十週年，國家在法治法制的改善有目共睹，與30年前的情況不可同日而語。

自由黨黨魁鍾國斌指，六四事件出現令中國加快改革開放，令今日中國的發展一日千里。他相信國家未來會繼續改革開放，「當然改善不同的制度有一定空間，需要時間。」何君堯則稱，不能接受民主派議員堅稱中國是一個冷血無情的政權，「雖然它不是一個完美的政權，但能夠做到今日的成就，比任何一個人都有其能耐。」隨後發言的朱凱廸炮轟何君堯，指何的發言質素堪比袁木，「想不到過了30年，在香港竟找到一個講話同樣荒謬的政治人物。」

民主黨及社民連等團體早上到立法會外示威，他們高舉「平反六四」、結束一黨專政等標語。胡志偉表示，兩個月後是六四事件三十周年，支聯會主席司徒華在97年的立法議會提出六四議案，其後遭建制派否決，但他強調六日一天未獲得平反，他們每年都會提議案。