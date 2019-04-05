【不誠實取用電腦】涂謹申：未審案或未能改控　被拍裙底陷高危

終審法院周四(4日)就協和小學教師偷拍試題案，裁定律政司終極敗訴，判決令「不誠實取用電腦」罪失去「萬能罪行」的地位。 民主黨立法會議員涂謹申今早（5日）出席港台節目《千禧年代》時表示，洩露試題行為影響考試的公正性，當局應檢討法例，訂立專門法律條文處理。他又指，基於一案不能兩審原則，過往入罪案件，如最終上訴得直，將不能改控；至於以「不誠實取用電腦」罪檢控，但未審的案件，則可能需要改控其他控罪，惟他認為，許多案件因無其他條例可以入罪，或都未能改控其他罪行；而現階段，在私人地方被偷拍裙底，將無法例可處理，因此被偷拍的危險性更高。

涂謹申表示，洩露試題行為影響考試的公正性，當局應檢討法例，訂立專門法律條文處理。（資料圖片）

本身是律師的立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，「不誠實取用電腦」原意是使用他人電腦，惟約10年前，律政司就一宗使用自己電腦犯罪的行為檢控入罪後，就一直「懶惰」，將所有用電腦的行為，以該罪行檢控；許多被告選擇不抗辯，則被入罪。

他舉例，宣傳未取得不反對通知書的集會，亦出現過被該罪名檢控的情況；而警方經常以調查「不誠實取用電腦罪」為名，上門搜查，扣留嫌疑人電腦，就算最後經歷數月也不檢控，但已經 拿到了需要的情報，變相擴大警方搜集情報的能力。

過往未構成罪行的行為以「不誠實取用電腦」罪檢控不恰當

他解釋，現時未審的案件，可能律政司要改控，但改控其他罪名，一般門檻更高，如煽動它人械劫，嫌疑人需有具體計劃；如只是網上胡亂發表，只是「講大咗」，將無法改控。他指，過往律政司習慣將許多未構成罪行的行為，以「不誠實取用電腦」罪檢控入罪，是不恰當。

他又指出，判決後，所有1993年法例訂立後的案件，都要以現時判決解釋，一些過往案件，或可上訴。

倡訂新法處理偷拍裙底

他認為，律政司過往靠「不誠實取用電腦」罪維持治安和執法的做法「懶惰」，建議偷拍裙底等罪行要訂立新法例處理，而其他普通法國家亦有立法，律政司可參考；而現時在公眾地方偷拍裙底，仍可以公眾地方行為不檢等其他罪行改控，惟私人地方偷拍，則沒有法例可以處理。