支聯會等團體獻花悼六四死者　何俊仁盼10萬人出席30周年晚會

今年是1989年六四事件30周年，支聯會今日（5日）趁清明節舉行獻花活動，悼念六四死難者，逾廿多個團體和政黨響應。 支聯會主席何俊仁表示，初步計劃六四紀念館於本月26日正式開館，又期望出席六四晚會的人數至少有10萬人。

支聯會主席何俊仁（右）表示，初步計劃六四紀念館於4月26日正式開館。（龔嘉盛攝）

由1990年，即六四事件發生後翌年起，支聯會每年便舉行獻花儀式悼念死難者。儀式今年如常舉行，上午11時在旅客行經的尖沙咀鐘樓旁展開。何俊仁先帶領常委獻花牌，超過20多個政黨、團體和個人隨後亦在「民主烈士永垂不朽」紀念碑和民主女神像前擺放花牌，包括民主黨、民協、工黨、職工盟、街工、教協、立法會議員林卓廷和梁耀忠等。

儀式尾段，眾人手執一枝鮮花放到碑前，每枝花都掛上每名六四死難者的名字。

除了儀式，支聯會亦在鐘樓下放置展版，介紹中國目前的民主狀況，其中有展版講解內地維權人士符海陸、張雋勇、陳兵及羅富譽因製作「銘記八酒六四」白酒而被內地控以尋釁滋事罪並判囚的案件。

超過二十多個政黨、團體和個人隨後亦在「民主烈士永垂不朽」紀念碑和民主女神像前擺放花牌，包括民主黨、民協、工黨、職工盟、街工、教協、立法會議員尹兆堅（圖）等。（龔嘉盛攝）

+ 5 + 4 + 3

何俊仁透露，紀念館裝修工程將近完成，預備本月25日前開幕，由於希望公眾關注當年的「四二六社論」，所以初步計劃在本月26日正式開館，今年的紀念館主題將是「記憶、責任和希望」，導賞員已完成培訓。

支聯會亦會舉行六四長跑和放風箏活動，分別紀念學生當年以長跑方式來往院校和天安門傳遞訊息，以及在天安門放風箏滋擾在上空監察的直升機。至於在維園舉行的六四晚會，何俊仁相信，適逢30周年，公眾都會懷著熱情出席，他希望人數會比以往5年多，有至少10萬人赴維園表達心意。