英國會報告憂港變「一國一點五制」　曾向張建宗表憂慮

英國國會外交事務委員會昨日（4日）發表調查報告，探討中國在國際舞台上的角色對英國外交政策的啟示，其中一章調查香港實施「一國兩制」的情況，指出委員會擔憂香港確實走向「一國一點五制」（One Country, One and a Half Systems），對比起維持《中英聯合聲明》的承諾，委員會亦相信中國政府對待香港的方式趨向「一國一制」。報告又提及，英國外相侯俊偉和外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）曾就《金融時報》編輯馬凱簽證被拒和香港民族黨被禁止運作等，向政務司司長張建宗表達憂慮。 香港眾志秘書長黃之鋒表示，近年前往各國講述香港民主進程，跟官員、議員和媒體交流，也離不開討論「一國兩制」，為了清晰展述香港遭到北京打壓，「一國一點五制」是他們向來慣用的說辭。他認為，脫歐問題纏繞英國多時，本來亦不寄望英國國會的調查報告，但在此時此刻嚴厲批判「一國兩制」實施狀況，「居然直接表明對於香港淪為『一國一制』的憂慮，實在值得好好一讀」。香港特區政府回應稱，自回歸以來，香港一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。

英國會報告斥中國對港趨「一國一制」。（截圖自英國國會網頁）

這份英國國會的調查報告旨在探討中國在國際舞台上所佔份量愈來愈重下，對英國外交政策的啟示。報告形容，中英關係是辯論英國脫歐後外交政策上一個重要議題，希望了解中國如何處理國際的法律、規範、規則和機構，以及研究中國內部政策、社會和經濟管治與外交政治的關係。

委員會在2017年11月21日展開調查，期間完成五場口述作供的環節，當中第4場在今年1月舉行，內容與香港有關，包含香港目前和未來的情況，談及英國在《中英聯合聲明》的角色，作供的有末代港督彭定康和學者，委員會成員去年9月亦先後到訪北京和香港，在港期間由教育界立法會議員葉建源招待。

任外國記者會（FCC）第一副主席馬凱，被入境處拒絕延長工作簽證申請。他曾主持過香港民族黨主席陳浩天的演講。（資料圖片／林若勤攝）

在《中英聯合聲明》部分，彭定康作供指，香港主權移交至中國後首10年間，中國已經「推翻」（rowed back）部分民主改革的承諾， 但香港依然有強的公民意識，而且在經濟和政治自由間取得良好的平衡。

法國社會科學高等研究院教授魏簡就提醒，《中英聯合聲明》沒有為以行動支持香港的自治提供堅實的基礎，因為《中英聯合聲明》賦予的保障（assurances）非常脆弱，原因是當中沒有具體說明一個解決爭議的機制。

至於香港的自治情況，魏簡形容中國沒有公開違反《中英聯合聲明》或《基本法》，但就淡化、嘗試繞過和改變不同承諾，包括北京干預香港的法治和提出全面管治權，以及禁止香港民族黨運作。彭定康則指中共統戰部和中聯辦變得更活躍，香港制度各方面都受愈來愈多的控制。

在「中央政府與香港法治」部分，委員會提到人大釋法，指香港司法機制必須考慮人大釋法，三個作供的人和團體都提及立法會議員宣誓案，又形容該次釋法並非尋常。

田銘祺去年11月訪港，與時任署理特首張建宗會面，報告指，當時田銘祺向張建宗表達對香港法治的憂慮，但田銘祺亦向委員會表示，香港的法治仍然堅實。訪問正值《金融時報》編輯馬凱被港府拒絕延長工作簽證，田銘祺亦告訴張建宗，港府的決定要承受削弱營商信心的風險。

報告亦談及港獨，侯俊偉告訴委員會，禁止香港民族黨運作令人憂慮《中英聯合聲明》保障自由和權利的情況，雖然並無違反《中英聯合聲明》，但英國政府不接受表達支持或主張改變憲政秩序就是違憲的說法，又留意到香港的言論自由獲《基本法》保障和《中英聯合聲明》等保障，他已向香港的「高級官員」表示關注，包括張建宗。

報告結尾寫到，中國政府、英國政府和證人都重申「一國兩制」的重要，但委員會擔憂香港確實走向「一國一個半制」（One Country, One and a Half Systems），亦相信比起維持《中英聯合聲明》上的承諾，中國政府對待香港的方式卻趨近「一國一制」。

委員會認為，香港政府明顯針對的不只港獨人士，亦包括給予港獨人士解釋的記者，而利用社團條例禁止香港民族黨運作就令人非常擔心。委員會相信「一國兩制」的原則，而且英國政府有權表示獨立非香港實際的選項，惟自由社會的公民有權利自由表達意見，若港府日後針對港獨行動的範圍更加廣範，會對《中英聯合聲明》所承諾的香港自治構成巨大威脅。

委員會支持英國外交部承認該國的承諾，透過國會半年報告等引起外界關注對香港自治的威脅，並促請英國政府繼續向港府公開和私下地表達關注，建議每次中英雙方部長到訪對方國家時，英國政府都應該將香港的議題納入議程。