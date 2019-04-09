【佔中九子案】違法達義已有生命力　戴耀廷：困我坐監亦阻擋不了

2013年1月，港大法律學院副教授戴耀廷在報章撰文，首次提出「佔領中環」構想，踏上荊棘滿途的「愛與和平之旅」，由學術象牙塔走上民主最前線，帶領港人以公民抗命方式爭取普選。被控三項公眾妨擾罪的戴耀廷今日（9日）被判其中兩項罪成，他早前接受《香港01》訪問時表示，已預言自己很大機會被判入獄，不過他會向法庭申請上訴和保釋候審，料只需被監禁一至兩個月便可短暫獲自由。 「佔中」雖然無法為香港帶來「真普選」，戴耀廷認為「佔中」為港人和政治文化帶來正面改變，令「非暴力抗爭」成為本港政治文化的重要部分。他又認為「公民抗命」和「違法達義」的概念已在公民社會擴散，明言「違法達義」在香港已有生命力，「已經唔係我可以左右到，就算你（建制派）鬧我、困我坐監都無用，已經無得返轉頭！」

戴耀廷表示，已選擇帶入監獄後閱讀的神學書籍，並希望在獄中撰寫一本有關「抗爭的神學」的書籍。（高仲明攝）

提早「佔中」片段被惡搞 戴：大家鍾意玩咪玩囉

戴耀廷被控一項串謀作出公眾妨礙罪、一項煽惑他人作出公眾妨擾罪，以及一項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，案件今天（9日）在西九龍裁判法院裁決。戴耀廷在審判前夕接受訪問，坦言自己很大機會被判入獄，已做好心理預備，形容自己心情平靜，指家人在經歷過「佔中」起起跌跌後，相信心理上也預備了他入獄的可能。

2014年9月，學界發起「罷課不罷學」行動，最終演化成「重奪公民廣場」行動，市民蜂湧至金鐘聲援。9月28日凌晨，戴耀廷踏上命運自主大台，宣布「佔領中環，正式啟動」，提早敲響「佔中」的號角。戴耀廷坦言，宣布提早「佔中」的一幕，既是他最深刻的畫面，也是他最不願回想的畫面，形容當時的心情也是誠惶誠恐，「我哋九子事後講返，台上其實個個都木口木面，只係得戴耀廷好興奮，其實當時我都係好『震劣劣』，但係角色扮演上，梗係要話畀大家『佔中』啟動，其實並非見到咁興奮」。

事後一些不認同「佔中三子」的網民，甚至惡搞此片段，配上「窮人生仔正XX」和「好心矮X去絕育」的設計對白，並在網上大為流行。戴耀廷笑言自己也有看過，又說：「無嘅，大家鍾意玩咪玩囉（哈哈），我當然唔係好想睇呢個畫面。」

由罷課集會開始，當時學生、學運領袖與「佔中三子」的分歧開始浮面，當戴耀廷宣布提早「佔中」後，不少留守金鍾的青年人選擇離開，當時社民連前立法會議員梁國雄因此跪地，懇求示威者不要離開。另一佔中發起人陳健民在法庭自辯時亦承認與學生有分歧，甚至被邊緣化。戴耀廷認為當中的分歧相當微小，若後人從歷史角度回看「雨傘運動」，此分歧相信也是微不足道。不過他認為，凡是民主運動和社會運動，內部出現不同意見是必然的事，「我哋唔係搞緊共產抗命，我哋無一個先進革命黨帶領，雨傘前、後有不同意見，係實在同可以理解」。

他續指，民主運動不只是爭取民主制度改變，同時需要培養民主商討精神，認為若最終能達致普選，多元聲音和意見屆時便會浮面，倘民間欠缺民主商討精神，分歧也無法得以解決。

戴耀廷認為「佔中」為港人和政治文化帶來正面改變，令「非暴力抗爭」成為本港政治文化的重要部分。（高仲明攝）

本土派「拆大台」？ 戴：「佢哋只係建立自己嘅大台」

隨著民眾佔領夏愨道，有參與者不滿學運領袖和「佔中三子」的保守作風，同時不滿泛民主派「定於一尊」，衍生「拆大台」和「1130衝擊龍和道」等激烈抗爭。戴耀廷坦言，當時本港未曾經歷如此龐大的社會運動，所有人仍在學習的階段，未來需理性檢討「雨傘運動」，讓港人重新出發。不過戴耀廷強調，社會運動不能沒有「大台」，認為當時反對「大台」的人，只是希望建立自己的「大台」，「拆大台係因為建立一個佢哋自己主導嘅大台，所以要先散你哋嘅大台，建立佢地嘅大台，社運需要組織，呢個係常識。你無組織地拉冧一個咁有組織嘅中共？你唔係咁天真呀嘛？」

「雨傘運動」最終以清場作結，為不少一腔熱血爭取民主的港人帶來陣痛。戴耀廷憶述早前出席在教會舉行的「雨傘運動」紀錄片放映會，其中兩名沒有參與「佔領」的中年教友，在分享環節上痛哭，後悔當時沒有到「佔領區」聲援。他認為「雨傘運動」不應只是組織者和策劃者作出檢討，參與者亦需要宣洩和消化自己的感受，故他呼籲參與者在傘運五周年重回金鐘，紓解「傘運」為參與者帶來的鬱結。

戴耀廷表示，民主運動不只是爭取民主制度改變，同時需要培養民主商討精神。（高仲明攝）

盼在獄中撰寫神學書籍

戴耀廷認為「佔中」為香港帶來正面影響多於負面，其中認為佔領令「非暴力抗爭」成為本港政治文化的重要部分，又認為「公民抗命」和「違法達義」的概念已在公民社會擴散，明言「違法達義」在香港已有生命力，「已經唔係我可以左右到，就算你（建制派）鬧我、困我坐監都無用，已經無得返轉頭！」

為了迎接佔中審訊，戴耀廷選擇在港大休假半個學期，並開始每天跑步和遊泳，體重較兩個月前輕了6磅。他又表示，已選擇帶入監獄後閱讀的神學書籍，並希望在獄中撰寫一本有關「抗爭的神學」的書籍，「無人會想坐監，不過我諗坐監都會係一種得著，無人想有呢種經歷，但相信會令自己變得堅強和帶來改變」。

戴耀廷選擇在今個學期休假，為裁決作準備。（高仲明攝）