【丁權覆核案】私人協約批地或換地建丁屋屬違憲　鄉議局表遺憾

高等法院今日（8日）就首宗丁權司法覆核頒下判詞，裁定若以私人協約或換地形式取得土地後興建丁屋為不合法，即透過「私人土地契約」和「土地交換」興建丁屋並不屬傳統權益。 鄉議局主席劉業強對有關判決感到遺憾及失望，但會尊重法庭判決，亦會據理力爭，將交由律師團隊研究判詞，再作進一步行動。

「長洲覆核王」郭卓堅於2015年就丁屋政策提出司法覆核，法官今日（8日）宣判，裁定在私人土地上建屋的丁權受《基本法》保障，但以私人協約方式和換地批出的丁權，則屬違憲。（洪嘉徽攝）

劉業強表示，他會與律師團隊詳細研究判詞，再考慮會否就判決作進一步行動，但指一定不會上街遊行抗議，而是透過法律途徑爭取。他呼籲全體鄉議局成員、27鄉鄉事委員會及80萬海外原居民要保持冷靜和克制，又促請政府落實憲制責任，維護新界原居民權益。

劉業強指出，過往近十年申請建丁屋個案中，約86%為私人土地、10%為政府地、約3%以換地方式興建丁屋。「我相信那些情況是本身擁有私人土地，中間夾雜少量政府地，需透過換地形式方符合批准資格。」

他續指，過去村中有鄉民因為沒有納糧被政府充公土地，變成今時今日的官地或政府地，造成現時村內私人土地中夾雜零散官地的情況，「鄉議局內有前輩認為這是歷史遺留下來的問題，其實那些官地原本也是村民的地。」劉稱，若然這些政府地不容許原居民申請建屋，是不公平不合理。

本土研究社成員黃肇鴻表示，有關判詞意味著政府可將原本劃作「鄉村式用地」釋放，涉及超過900公頃官地。劉業強認為可釋放900公頃官地的說法可笑，「填海都只是1700公頃，新界何來有900公頃建屋」，不相信可釋放這個數量的用地。