【逃犯條例】法律界選委促撤修例　鄭若驊：冀社會明白修例重要性

政府展開修改《逃犯條例》的程序，建議以容許以個案形式移交逃犯到包括內地、澳門在內的司法管轄區。三十名法律界選委今日(8日)發表聲明，對修例表達深切關注，促請港府撤回該草案，認為若一旦通過有關修例，將嚴重損害國際社會對香港刑事司法制度和人權保障的信心。 律政司司長鄭若驊表示，相信保安局局長李家超已聽到相關意見，會作相關考慮，強調香港作為法治社會，需要移交逃犯制度，希望社會明白修例的重要性。

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬認為，逃犯條例安排的罪行範圍和追溯期，可按社會共識討論。(洪嘉徽攝)

對於三十名法律界選委發表聲明，促請港府撤回逃犯條例修訂草案，鄭若驊表示，相信李家超已聽到相關意見，會作相關考慮。但她強調，香港作為法治社會，需有制度安排移交逃犯到相關地方審訊，暗示香港需為逃犯例修例。她又稱，從法治角度而言，不是只為一宗案件而訂立一條法例，而是要訂立制度，處理日後所發生的案件。

被問到可否為修例設追溯期，她稱，移交逃犯是因有人在相關地方涉嫌違法，才按制度移交。

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬表示，該黨一直關注修例事宜，認為逃犯條例安排的罪行範圍和追溯期，可按社會共識討論，強調有可討論的空間。