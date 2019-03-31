【明日大嶼】張建宗：冀立會盡早通過研究撥款　大部分棕地非閒置

政府於3月19日公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預計須斥資逾6,240億元。政務司司長張建宗今日（31日）為項目護航，稱香港有足夠財政能力推展願景，「明日大嶼」提出發展交椅洲人工島，是解決土地房屋問題的「良藥」，他說：「冀望立法會議員為下一代著想，盡早通過撥款。」 對於部分意見認為政府應該先發展棕地，張建宗指，土地嚴重短缺下必須以「多管齊下」策略增闢土地；又稱香港的棕地絕大部分並非閒置，不少棕地正用作物流、車輛維修、環保回收等用途。

政府於3月19日公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預計須斥資逾6,240億元。（資料圖片）

張建宗今日發表題為「為下一代著想」的網誌，他提及，過往的填海工程造就香港繁榮發展，但填海造地的步伐在近十多年來放慢，很大程度上導致土地嚴重短缺的困局。

部分人質疑「明日大嶼願景」將掏空香港財政儲備，張建宗回應指，工程會分期進行，開支亦會攤分10至15年支付，即每年平均400億至500億元，他強調香港有足夠財政能力推展願景。

對於部分團體意見認為政府應先發展棕地，張建宗指，土地嚴重短缺下必須以「多管齊下」策略增闢土地，同時稱香港的棕地絕大部分並非閒置，現時不少棕地正用作物流、車輛維修、環保回收、貯存建造業物料及倉庫等用途。

政府計劃正就「明日大嶼」填海計劃，向立法會申請撥款5億元作研究經費，張建宗表示：「冀望立法會議員為下一代著想，盡早通過撥款。」