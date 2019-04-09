【逃犯條例】台北律師公會：港視台灣為中國一部分　無視國際現實

港府以引渡港男台北殺人案疑犯到台灣受審為由，提出修訂逃犯條例。台灣法律界今（9日）首度開腔，指港府在修例中，「將台灣逕認為中國之一部分」，以刪除對中國之引渡限制，來將台灣納入引渡範圍，是「完全無視於國際現實」。公會又認為，中港兩地法治環境重大差異，質疑難以確保嫌犯引渡到中國後，能接受公平審判，而修例亦令於香港往來密切的台民眾憂心，嚴正呼籲港府撤回修例。

港府以引渡台灣殺人案疑犯到台灣受審為由，提出修訂逃犯逃犯條例。台灣法律界首度開腔表態，嚴正呼籲港府撤回修例。（台北律師公會Facebook 截圖）

港府以處理2018年初在台灣發生一宗涉及港人的殺人案為由，修訂逃犯條例，草案上周已提交立法會審議。惟修例同時允許香港將犯人引渡到大陸，備受爭議。

台北律師公會理監事則就修例引發的爭議，發出決議聲明。公會表示，修例近因是為解決2018年香港男子在台灣殺人案，而港府卻因港台間無引渡條例，而在修例中，「竟將台灣逕認為中國之一部分，試圖以刪除對中國之引渡例外來將台灣納入引渡範圍，完全無視於國際現實，已令人無法苟同。」

公會強調，雖然中國有和部分國家簽訂引渡條約，甚至和台灣亦訂有海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，但只有香港和中國同屬一國，又質疑港府作為地方政府，受到中國壓力「最為直接且龐大」，難以在日後一旦中國提出引渡要求時，「如同其他國家一般做出獨立、合法且符合人權之判斷」，並排除將政治犯及良心犯引渡回中國，反倒屬本次修法核心之問題所在。

公會認為，港府應按照相關大律師公會建議，將引渡之例外，由「中華人民共和國其他部分」，改為「中國內地」，才屬可行，且較無侵犯人權的疑慮。

公會嚴正呼籲香港政府，「撤回逃犯條例及刑事事宜相互法律協助條例之修法，勿使台港兩地之自由、民主及人權受到進一步之威脅。」