葉劉麥美娟限房委會拆售物業加租私人草案　獲律政司證書

新民黨立法會議員葉劉淑儀和工聯會立法會議員麥美娟計劃提出私人條例草案，限制房委會拆售的物業加租，並開徵舖位空置稅。葉劉淑儀表示，已收到律政司的法律草擬專員發出證書，確定草案符合立法會議事規則要求的格式。她指，其後會約見特首林鄭月娥及遊說黨派支持。

葉劉淑儀（右）表示，律政司對草案的字眼作出修改，以及增加一個受規管的地段，並沒有更改草案的內容。（李奕鳴攝）

葉劉淑儀表示，律政司對草案的字眼作出修改，以及增加一個受規管的地段，並沒有更改草案的內容。她指，在立法會主席梁君彥批准後，就能為草案設立法案委員會進一步處理。

麥美娟表示「下一步，個波在政府」，指政府需回應會否將此私人條例草案變為政府法案，以增加通過的機會。她又指將會遊說各黨派支持，希望各黨派議員關心基層市民、小商戶的權益，支持法案。

實政圓桌田北辰指，香港實行資本主義50年不變，強調資本主義的價值是私人產權不變。他指，如果規管私人或上市公司的行為，就已不符合資本主義。對於有說法指，有關規管涉及基層利益，田北辰質疑即使規管業主加租，但不能確定租戶是連鎖店或是個體戶，基層或未能受惠。他又指，不認為減低租金就能降低物價，「租金貴不一定加價」。