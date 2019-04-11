許智峯區會搶文件　指投得張曉明字畫團體申撥款　建制派未申報　

中西區區議會財務委員會今日（11日）會議期間，民主黨許智峯因為不滿主席李志恒未有申報利益，企圖奪走李志恒手上的文件，以及一個屬於民政事務處的抽獎箱，中西區議會決定報警處理，警察到場向許智峯及李志恆問話。 許在李警告下，一度歸還文件，但就一直不願歸還抽籤箱，並表示要先提出規程問題。李及一眾建制派議員決定報警處理。 許智峯事後解釋，他見到曾在民建聯周年晚宴上以1880萬元投得時任中聯辦主任張曉明字畫的建制派社團「香港中華文化總會」申請撥款，而會議上的民建聯議員未有即場作申報，他多次提出規程問題，卻不獲主席李志恒處理。

許智峯不滿提出規程問題後未獲主席處理，先後搶去屬獨立建制派的李志恒桌上文件，及屬於民政事務處，用於抽籤的透明膠箱。（陳學鋒提供）

中西區區議會今（11日）討論地區團體撥款申請時，許智峯質疑其中一個團體「香港中華文化總會」曾於2016年於民建聯周年籌款晚宴上，以1880萬元捐款，投得一幅張曉明親筆所提的「度德而處」書法作品。許指，民建聯與該團體有利益衝突，要求在場的民建聯議員申報及避席。許智峯表示，當時財委會主席李志恆並未處理其提出的規程問題，「直頭當我透明」，因此他走到李的座位旁，取去對方文件，阻止會議進行，並要求李先處理規程問題。

翻查資料，有關字畫當時由全國政協委員高敬德投得，而高是「香港中華文化總會」會長。

在「香港中華文化總會」網頁上，可發現該會多次刊出有關反港獨、反佔中、政改及撐警的文章。許智峯指，根據撥款指引，政治團體不得申請撥款，而有關團體有違規之嫌，因此要求主席讓民政處交代，惟得不到答覆之下，他就取走一個用於抽籤決定抽查撥款團體的膠箱，試圖迫使主席交代。

許智峯搶走抽籤箱後，一度將箱藏於自己座位下，直到警方到場才歸還。（陳學鋒提供）

當時亦在場的民建聯區議員陳學鋒就指，許智峯曾兩度於會議上搶奪不屬於自己的物品，先是搶去李志恆桌上文件，並在後者威脅報警後才歸還；其後則搶去民政處官員的抽籤箱，並帶回自己座位，一直不願歸還。陳雪鋒表示，本屆立法會已因許而流會多次，曾多次聲明譴責也無用，因此惟有報警處理。

許智峯就指，對方報警後自己繼續留在會議室，警方抄錄其身份證後離去。

警方指，於今日（四月十一日）約下午五時四十五分接獲一名五十四歲姓李男子報案，指在中區統一碼頭道三十八號一大樓懷疑被一名三十七歲姓許男子搶去其文件及一個膠箱。經初步調查，案件列「求警調查」，交由中區警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。