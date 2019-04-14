【政圈風聲】民建聯提醫委會私人草案　跨黨合作重臨？

醫委會早前否決放寬海外醫生實習安排，一石激起千重浪，更令泛民建制均提出措施反制。民建聯已表明周三（17日）會提交私人條例草案，放寬海外專科醫生回港執業安排，該黨立法會議員蔣麗芸更直言「非常歡迎跨黨合作」，加上民主黨亦提議修例，令人聯想起跨黨合作重臨。惟有民建聯中人稱，事前並不知道民主黨亦會提出修例建議，至於能否達致跨黨派合作，似乎球在政府一方。

蔣麗芸（資料圖片/梁鵬威攝）

其實泛民建制就醫委會改革一事，多年前已有合作基礎。民主黨與自由黨於2014年聯手提出多項醫療改革建議，包括增加海外醫生及改善醫務委員會處理投訴程序，翌年由自由黨立法會議員張宇人提出私人法案，增加非業內委員數目，獲民主黨等泛民黨派支持，最終政府吸納成政府法案，惟最終因泛民、醫學界時任議員梁家騮「拉布」而於當屆立法會屆尾「自然死亡」，在新一屆議會才獲通過。

今次的建制主角，則由自由黨改為民建聯。蔣麗芸接受《香港01》訪問時指，該黨數月前已研究，現時有三個方法處理醫生人手短缺，包括增加醫科生名額、增建第三間醫學院，以及放寬引入海外醫生，而首兩個方法是「遠水不能救近火」，現時只得10多名海外醫生在醫管局工作，根本是杯水車薪。經過與包括醫學界等多方持分者商討後，她已初步完成撰寫私人條例草案，周三（17日）將會召開記者會交代及向律政司提交。據了解，相關法案修改，醫委會仍可決定哪些海外醫生可獲准來港，不會削減醫委會權力。

被問及與泛民政黨合作，蔣麗芸直言「非常歡迎跨黨合作」，而政府或因為其位置難以提出改革，她正好可以議員身份提出，又承認醫委會早前否決是「加速」了她提出私人法案的因素，希望立法會主席梁君彥及政府會批准其法案。

民主黨立法會議員黃碧雲則指，現階段希望透過修改附表，引入海外知名大學醫科畢業生，免試來港執業。她暫時不傾向提出私人條例草案，事前亦不知對方會提出，但認為可以商討。

行政會議成員、醫生林正財則指，政府希望務實處理問題，相信當局希望醫管局可以提供現時公營醫院缺乏的醫生數目，「如今年欠缺100個，還是200個醫生，下年又欠缺多少醫生」，讓醫委會可以有理據審批相應數目的海外醫生來港，屆時雙方都會放下意氣之爭，「皆大歡喜」。至於有議員擬提出私人草案，他坦言早於2016年政府已吸納議員意見，惟當時不少議員反對，現時認為當時改革不足，「如夢初醒也是好事」。他同意一旦專業團體變成獨立王國，社會有理由拿回部分自主權。