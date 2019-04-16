【政壇諸事町】民建聯新人打學歷牌？　劍橋碩士當社區幹事

民建聯15日舉行活動，介紹18名30歲以下的社區幹事，部分人擁亮麗的學歷，除了本地薑大學，有些人是英國名牌劍橋大學等海外大學的畢業生。

民建聯精挑18名社區幹事介紹給傳媒，他們全都是90後，年紀最大29歲，最小得23歲。(彭毅詩攝)

民建聯南區社區幹事劉毅(中)是劍橋碩士。 區議會今年換屆，各政黨都早有部署，包括派新人落區爭一席位。民建聯精挑18名社區幹事介紹給傳媒，他們全都是90後，年紀最大29歲，最小得23歲。 各人先在活動上自我介紹，當中不乏海外大學畢業生，有來自英國的劍橋大學和倫敦大學，亦有人是美國的東北大學或約翰斯霍普金斯大學的畢業生，當然少不了出產自本地的香港大學。

劉國勳坦言，想過考駕駛執照，但礙於距離感差，以及打機經常撞車，故放棄念頭。(彭毅詩攝)

今次活動舉行賽車遊戲比併，立法會議員劉國勳落場大戰何俊賢，已明言不譜駕駛的劉國勳開賽不久，便與對手相撞，「打泥漿摔角」，有駕駛執照的何俊賢不忿被拖慢，最終發力勝出。包尾的劉國勳事後坦言，想過考駕駛執照，但礙於距離感差，以及打機經常撞車，故放棄念頭，上班則選擇坐巴士。觀乎今次打機經驗，劉國勳不考車牌著實是為市民著想。