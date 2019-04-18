【佔中九子案】邵家臻哽咽告別議會　「停留是剎那　轉身是天涯」

「佔中九子案」上周二（9日）判決，九名被告均有控罪被判罪成，案件延至下周三（24日）判刑，外界關注公民黨立法會議員陳淑莊和社福界議員邵家臻會否因入獄而喪失議員資格。其中邵家臻今日（18日）在立法會發言時告別議會，指今天可能是他議會生涯的最後一次發言，又說：「停留是剎那，轉身是天涯。本人就此作別。」 立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成則在報章撰文，指若有議員被判入獄逾一個月，其議員資格須按《基本法》第79條(6)處理，即需經立法會出席會議的議員三分二通過，才可解除其職務。曾鈺成又指，立法會主席不可以引用《基本法》第79條(1)和(2)直接宣告入獄議員喪失資格，指「同一種情況，不可能有效果不同的兩種處理程序」。

邵家臻指今天可能是他議會生涯的最後一次發言，又說：「停留是剎那，轉身是天涯。本人就此作別。」（資料圖片/張浩維攝）

邵家臻批理財新哲學「 口惠而實不至」



立法會今天繼續審議《撥款條例草案》，早前被裁定煽惑他人犯公眾妨擾罪及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成的邵家臻今天在議會發言，批評政府理財新哲學「 口惠而實不至」，經濟發展最優先，民生「放埋一邊」，不斷發展經濟和積累財政儲備時，民生卻不斷惡化，34萬長者活在貧窮線、打工仔每周上班時數中位數高達44.3小時、公屋輪候時間近乎長達6年等。

他在發言的最後部分作出告別感言， 今天可能是他議會生涯的最後一次發言，又說：「停留是剎那，轉身是天涯。本人就此作別。」說出這句話時，邵家臻一度哽咽。

陳淑莊被裁定煽惑他人犯公眾妨擾罪及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成。（資料圖片/張浩維攝）

曾鈺成：3分2議員通過才可DQ入獄議員



外界關注，邵家臻和同樣被裁定煽惑他人犯公眾妨擾罪及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成的陳淑莊，會否因下周三的裁決，喪失議員資格。

熟讀《議事規則》的立法會前主席曾鈺成在報章撰文，指若有在任立法會議員因犯罪被判監禁，不論刑期長短，該議員不會馬上喪失議席，其議員資格須按《基本法》第79條(6)處理，即除了被判犯有刑事罪行、判處監禁一個月以上之外，並要經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，然後才由立法會主席宣告其喪失立法會議員的資格。

有人認為，立法會主席可直接引用《基本法》第79條(1)因嚴重疾病或其他情況無力履行職務，以及(2)未得到立法會主席的同意，連續三個月不出席會議而無合理解釋，宣告議員被喪失資格。

不過曾鈺成認為，主席不可以引《基本法》第79條(1)或(2)取消議員資格，指「同一種情況，不可能有效果不同的兩種處理程序」，故(1)和(2)不可能適用於議員被判監禁的情況。他又指，議員被判監禁，不論刑期多長，也不能假定該議員無力履行職務，或者無合理解釋不出席會議，不過在文末留下伏筆，「由此衍生的問題：議員如何在監禁期間履行職務，包括出席會議？」

曾鈺成指議員被判監禁，不論刑期多長，也不能假定該議員無力履行職務，或者無合理解釋不出席會議。（資料圖片）

邵家臻在facebook上載按下發言按鈕的照片。（邵家臻facebook）