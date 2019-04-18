【政壇諸事町】《復仇者聯盟4》一票難求　經民聯廿蚊戲飛益街坊

風靡全球的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》於下周三（24日）公映，不少立法會議員、區議員和社區主任在戲院包場，以優惠票價為居民優先訂飛！ 民主派立法會議員區諾軒在海怡戲院為居民包場，每張戲票原價90元，現僅售75元，區諾軒指反應熱烈，目前只剩下頭兩排的戲票仍未售出。 恰巧，經民聯太古西社區幹事、大律師丁煌亦於當區的康怡戲院包場，原價90元的戲票，更以優惠價每張20元「益街坊」。丁煌接受訪問時表示，舉辦活動是希望多些接觸當區居民，認為活動有助在當區建立友誼橋樑。他又指，要先加入「經民之友」才能以20元買戲票，形容「純粹是社區服務安排」。

丁煌表示，要先加入「經民之友」才能以20元買戲票，形容「純粹是社區服務安排」。（丁煌Facebook）

盼透過活動建立友誼橋樑

近期因《逃犯條例》頻頻在電視亮相、欲於區選硬撼民主黨東區區議員趙家賢的丁煌，將於本月28日和下月19日在康怡戲院「包場」，以優惠價每張20元，向「經民之友」會員出售近期熱爆的《復仇者聯盟4：終局之戰》票飛。

丁煌表示，活動旨在多一些接觸當區居民，認為活動有助在當區居民建立友誼橋樑，更有助聆聽民意。他又表示，自己也很喜歡這套電影，亦知道電影很受居民歡迎，故此為居民優先訂票。

翻查康怡戲院的網頁，《復仇者聯盟4：終局之戰》2D版本的票價為90元，被問到舉辦該活動的成本會否很高，丁煌解釋，要先加入「經民之友」才能以20元買戲票，形容「純粹是社區服務安排」。

區諾軒指居民反應熱烈，目前只剩頭兩排戲票未售出。（區諾軒facebook）

區諾軒指海怡戲院人流較少 包場不算太困難

民主派方面，區諾軒亦聯同公民黨陳淑莊地區辦事處在海怡戲院包場，原價90元的戲票，可以優惠價每張75元優先訂票，每人限買4張。

區諾軒表示，一直希望舉辦電影欣賞活動，與居民共眾同樂。他表示之前想與居民一起看電影《機動戰士高達NT（GUNDAM NARRATIVE）》，不過笑言這套電影「太爛」，故未有舉辦此活動。至於《復仇者聯盟4：終局之戰》，區諾軒相信收視會有保證，指過往數集也「拍得幾好睇」，故自己亦很期待，「之前嗰集好震撼，最後死咗一半人，大家都期待」。

區諾軒指，海怡戲院人流不算太多，包場不算太困難，又指每張戲票75元只是戲院提供的團購價。他續指，居民反應熱烈，現只剩頭兩排座位未售出，若當日仍有空位，他也會到場一起看電影。