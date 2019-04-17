【政壇諸事町】國家安全日展覽提旺角騷亂　導賞員：「恐怖活動」

香港今年繼續響應中國的「全民國家安全教育日」，除了研討會外，前立法會主席曾鈺成牽頭的智庫「香港願景計劃」亦策劃展覽，讓公眾了解國家安全。 傳媒今日（17日）獲邀到展覽參觀，全程由學生義工導賞員朗讀展板講解，當介紹到「社會安全」部分時，導賞員卻將旺角暴亂形容為「恐怖活動」，被問及是否導賞員出錯時，曾鈺成笑言會與導賞員傾傾。

前立法會主席曾鈺成牽頭的智庫「香港願景計劃」亦策劃展覽，讓公眾了解國家安全。(彭毅詩攝)

展覽位於中環的中國建設銀行大廈，靠牆和落地玻璃擺滿展板，內容主要分為中國和香港兩部分，中國部分首先介紹「全民國家安全教育日」的源起，以及國家主席習近平發表的言論，之後關於維護國家安全的法律體系的部分，包括中國《憲法》和香港《基本法》23條。

展覽亦宣傳國家發展，展示中國的「軟實力」，好像散布在海外的孔子學院，展板寫到孔子學院「增進了中國與其他國家人民之間的友好關係」。

「社會安全」亦是展板一部分，當中以相片展示與社會安全的事件，「群體性事件」就以2016年旺角騷亂為例子，兩張圖片分別顯示警察手持盾牌阻擋，以及一班黑衣人在街上，導賞員介紹此部分時，形容旺角騷亂為「恐怖活動」，他語疾：「旺角暴亂事件...佢都係一個...關乎社會群體性呀、暴力、恐怖...活動嘅一個問題啦。」

展覽亦宣傳國家發展，展示中國的「軟實力」，好像散布在海外的孔子學院，展板寫到孔子學院「增進了中國與其他國家人民之間的友好關係」。(彭毅詩攝)

香港部分有介紹香港警隊的防暴工作，入場人士可一睹防暴警察備配的避彈衣、頭盔和背包。今次展覽獲特區政府和中聯辦支持，曾鈺成介紹展板內容部分來自網上，涉及中國的內容已獲中聯辦過目，確認內容真確，被問及中聯辦主任王志民有否看檢查過，曾鈺成笑言「應該未驚動到佢老人家」。

至於導賞員介紹旺角暴亂是說成「恐怖活動」，曾鈺成笑稱會自己沒留意，會與導賞員傾傾。展覽舉行至月尾，曾鈺成指由於保安人手未必應付得到，今次活動非全公開，未能完全對外開放予市民參觀，只接受團體預約，曾鈺成任校監的學校學生、青年團體等亦有參加。