【逃犯條例】民主黨反建議　倡修訂「內地」字眼避主權爭議　

審議《逃犯條例》修訂的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會昨天（17日）召開首次會議，由最資深議員、民主黨涂謹申主持，結果兩小時會議後都未選出主席。保安局局長李家超對此表示失望、遺憾，「兼且更加心急」。 民主派議員再度向建制派及政府提出，以訂立「日落條款」和以「內地」字眼作出修訂，即可避免牽涉到主權爭議。民建聯周浩鼎直指有關建議不可行，認為應全面堵塞法律漏洞。

尹兆堅形容這次是「最後召集」，斥責林鄭月娥政府過去一年拖拖拉拉，沒有以特事特辦的方式和台灣商討對策。(鄭榕笛攝)

民主黨林卓廷、尹兆堅 、許智峯今（18日）再度建議，香港不少法例釋義中已有中國「內地」而不包括台灣的草擬方式，例如《仲裁條例》及立法會去年剛通過的《廣深港高鐵(一地兩檢)條例》中，均列明「內地」定義為「中國的任何部份，但不包括香港、澳門及台灣。」

許智峯相信，政府有方法以地域而非主權將不同地方區分，修訂《逃犯條例》至只涵蓋台灣而不包涵「內地」，那便可既不用觸及公眾憂慮的中港移交逃犯，同時也避免牽涉到台灣的主權問題，並為以上修訂加上「日落條款」。

法律界估計，台灣殺人案疑犯最快有機會於4月29日被當庭釋放。尹兆堅形容這次是「最後召集」，斥責林鄭月娥政府過去一年拖拖拉拉，沒有以特事特辦的方式和台灣商討對策。

對於李家超昨日表示對《逃犯條例》修訂審議進度感心急，尹兆堅反駁指即便政府的草案加快速度在《逃犯條例》法案委員會走流程，亦趕不及在4月29日的死線前完成處理，「李家超很清自楚這個事實 ，不要再矇騙市民。」

周浩鼎斥民主派建議是刻意留有法律真空缺口，變相鼓勵香港成為罪犯天堂。(資料圖片/歐嘉樂攝)

民建聯周浩鼎表示，民主派一直提出不可行的建議要人接受，「若你不接受，便用上最低莊肉酸的方式拉布，意圖拖垮草案。」他認為全港市民已經得悉移交逃犯安排存在法律漏洞，即有必要堵塞漏洞。周浩鼎斥民主派建議是刻意留有法律真空缺口，變相鼓勵香港成為罪犯天堂。