【逃犯條例．拆局】引《議事規則》91條直上大會？建制內部有保留

審議《逃犯條例》修訂的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會日前召開首次會議，在泛民「拉布」的情況下，未能完成選舉主席環節，負責主持的民主黨涂謹申周四（18日）決定，於本月30日召開下次會議。 有建制派早前表明，若下次會議仍毫無寸進的話，或引用《議事規則》第91條，把《逃犯條例》修訂直接提上大會審議。據了解，建制派內部亦對做法有所保留，其中自由黨黨魁鍾國斌已表明不會支持，新民黨議員容海恩亦認為應先在法案委員會討論。 熟悉《議事規則》的人民力量陳志全指，若建制派要引用《議事規則》91條，先要過幾關；首先，需在內會提出按《內務守則》解散法案委員會，其後要政府把《逃犯條例》提上大會議程，屆時議員可引用91條，暫停執行《議事規則》18（1）條，令《逃犯條例》議程排在其他政府法案之前，便可恢復二，三讀。

鍾國斌表明不支持有關做法。（資料圖片/余俊亮攝）

鍾國斌表明不支持

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會本周三召開首次會議，上演經典一幕，工聯會郭偉強因斥涂謹申「唔好扮垃圾」，被主持會議的涂謹申逐出會議廳，其後郭偉強隨即稱要修改《議事規則》，改由秘書長代替最資深議員，負責主持小組委員會和法案委員會的主席選舉。

據悉有建制派擔心下次會議仍未能選出主席，令《逃犯條例》無法趕及在今年七月前通過，醞釀引用《議事規則》第91條《議事規則的暫停執行》，繞過法案委員會，直接把《逃犯條例》修訂直接提上大會審議，郭偉強昨天已表明，做法符合《議事規則》。

不過建制派內部亦有所保留，鍾國斌接受查詢時已表明不會支持有關做法，他早前已批評此做法破壞規矩，不利議員與政府討價還價。容海恩則對做法有所保留，認為目前不少議員仍對修訂有不同意見，又指條例像《國歌法》般，執行上有很多不同可能性，例如討論法庭在移交逃犯時的角色，有移交的疑犯因移交前已離開香港該如何處理等。有民建聯議員透露，黨團會在長三角聯席訪問團過後，才會討論該黨立場。

有建制派議員認為，相信選舉主席的環節難以再度拖延，認為應能在5月前正式進行法案審議環節，無需以「辣招」《議事規則》91條硬闖。

陳志全批評建制派「靠嚇」。（資料圖片/羅君豪攝）

陳志全批建制「靠嚇」 引用91條需先解決法案委員會

陳志全指出，立法會在2012年處理政府架構重組時，時任政務司司長林瑞麟曾引用《議事規則》91條動議，暫停執行《議事規則》18（1）條所訂的會議事項處理次序，不過最後遭否決。

陳志全又指若要在修訂《逃犯條例》審議引用《議事規則》91條，需先在內會提出按《內務守則》解散法案委員會，其後要政府把《逃犯條例》提上大會議程，屆時議員引用91條，暫停執行《議事規則》18（1）條，令逃犯條例修訂，排在其他政府法案之前，便可恢復二，三讀，他認為建制派「靠嚇」 ，又認為商界議員會否支持也是成疑。

民主派曾於前年的修改《議事規則》之戰引用該例。（資料圖片/梁鵬威攝）

91條多於用調動議程



《議事規則》第91條列明：「具有暫停執行某條議事規則的目的或效力的議案，除非事前已作預告，或經立法會主席同意，否則不得動議。」即指暫停執行某項議事規則，將法案提交大會審議。

翻查資料，《議事規則》過去主要用於調動議程之用，例如在2015至2016年的立法年度，曾經有兩次引用《議事規則》91條。其中在2015年12月16日，當時的內會主席梁君彥提出，由於上次的立法會會議因法定人數不足而休會，令上次會議有3項口頭質詢未能提出，為了讓3項口頭質詢再次提出，他以內務委員會主席身份動議暫停執行《議事規則》第23(2)及23(3)條，以便議員可以在今次會議上提出超過22項已作預告的質詢，即9項口頭質詢和16項書面質詢，合共25項質詢。議案因分組點票而被否決。

另一例子，就是財務及庫務局局長陳家強在2016年3月17日引用《議事規則》第91條，動議暫停執行立法會關乎會議事項處理次序的第18(1)條，以便立法會先審議政府動議通過的 2016-2017年度臨時撥款決議案，然後才處理政府法案，議案結果以34票贊成、2票反對獲得通過。

2017年底，立法會上演修改《議事規則》的「議會攻防戰」，當時建制派有意引用《議事規則》第91條消除路障，令大會可優先審議修改《議事規則》的建議。民主派亦曾引用該例，提出要求在下周大會暫停執行《議事規則》第18(1)條，先討論譴責立法會主席梁君彥的動議，再討論修改《議事規則》，不過在內會已遭否決。