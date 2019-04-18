【逃犯條例】委員會本月30日再開會　郭偉強：資深議員主持有問題

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會昨召開首次會議，民主派「突襲拉布」成功，開會兩小時仍未選出正、副主席，工聯會議員郭偉強更成為首名被趕離場的建制派議員。郭偉強今(18日)表示，已去信議事規則委員會，要求討論主持人產生方法有否修改空間。 根據立法會的相關文件，委員會將會在本月30日早上10時45分舉行，最資深議員、民主黨涂謹申今表明，不會把會議安排在長三角考察團期間，籲「小人」不要以小人之心猜度。

在本月17日會議上，工聯會郭偉強不滿涂謹申主持會議不公，斥涂「唔好扮垃圾」而被逐離場。(羅君豪攝)

在昨天（17日）《逃犯條例》法案委員會上被主席涂謹申逐離會議廳的工聯會議員郭偉強表示，已去信議事規則委員會，要求討論主持人產生方法有否修改空間，因現時由資深議員擔任主持的做法出現問題，「十分鐘可以完成的主席選舉，竟然兩小時也未做完，可能是能力問題，或者是立場問題。」

郭偉強稱，雖然涂謹申明言不會在建制派離港參加長三角考察團期間舉行會議，「大家更加擔心的是他會一直拖，用盡空間和力量去阻止法案通過。」郭又形容建制派現時陷於被動的困境。

民主黨涂謹申則表示，自己不會趁建制派議員訪問長三角期間召開會議，籲「小人」不要以小人之心猜度。對於有建制派議員批評其主持會議的手法，涂謹申稱建制派議員「輸打贏要」，質疑是否能同樣以「垃圾」來形容立法會主席梁君彥及內務委員會主席李慧琼。