【九子判刑】最後亮相　邵家臻：天氣不似預期　似與佔中首尾呼應

「佔中九子案」上周二（9日）有裁判，九名被告均有控罪被判罪成，案件將周三（24日）判刑。臨判刑前數天，被告之一，社福界立法會議員邵家臻出席判刑前最後一次的公開活動，卻遇上狂風暴雨，邵不諱言「相當首尾呼應」，當初啟動佔中是要「讓愛與和平佔領中環」，惟「預期的事沒有發生，沒有預期的事卻都發生了」......

邵家臻稱，當初啟動佔中是要「讓愛與和平佔領中環」，惟「預期的事沒有發生，沒有預期的事卻都發生了」。(梁鵬威攝)

邵家臻指自己早已預備好心情，原以為本月9日、10日判刑，結果延至周三判刑，多出來的2星期除了讓他可繼續議會工作，亦爭取多些時間與家人度過。

剩餘時間與愛人度過 望出獄後以更強壯一面見大家

他目前最希望是「歲月靜好，回歸平常」，希望平常度過判刑前的時刻。他笑言「行程緊湊」周六晚先與家人「打邊爐」，周日會與社工復興運動的「戰友」食飯，剩餘時間則與愛人一同度過。邵指，雖然仍未知道入獄後的日子將會如何，但著大家毋需擔心，他已有計劃，例如會在監倉做運動，令自己身體好一點，期望他朝一日會有一個更強壯的邵家臻與大家見面。

對於會判刑多久，邵家臻指其大律師估計半年至9個月，但強調其他律師對刑期有不同估計，有關刑期僅作參考。至於上訴與否，則與律師視乎判刑再作決定。

立法會議員一旦被判刑入獄，或會被褫奪議員資格引發補選。邵家臻表示，對今屆立法會而言，由於他或會上訴，而上訴期間不會有補選，而又會視乎判刑或可以爭取保釋，因此可以繼續履行議員職務。但他早已預料在2020年新一屆立法會選舉無法參選，會先和社工復興運動的成員商討接任人選，如未有決定，會和其他社福界有意志參選人士見面，但暫時未有確定人選。

邵家臻表示，被判罪成之後市民對他「鼓勵多了，鬧少了」(梁鵬威攝)

他提到已在星期四與議會告別了，並留下「停留是剎那，轉身即天涯」。他指，在被判罪成之後，市民對他「鼓勵多了，鬧少了，平日是一半半」，曾經到餐廳食飯時，老闆說剛看到他的報導，引述「轉身即天涯」的話，隔壁的男士又向他打招呼，亦有教友表示「天主會祝福你」。

判囚前最後一個公開活動「天氣不似預期」 邵稱「有少少掃興 但少少就夠了」

邵家臻最後出席的公開活動，是周六的「復活親子逛墟市」見光墟開幕禮，惟典禮進行期間，天文台發出紅色暴雨警告信號，儀式被迫中斷，一眾人士躲在帳篷內避雨。當邵家臻提及，這可能是入獄最後一個光墟活動，但「天黑曬，仲要紅雨」，令他憶起佔中事件。他坦言，最初希望「讓愛與和平佔領中環」，但最後不似預期，「預期的事沒有發生，沒有預期的事卻都發生了」，想不到直到最後一個活動都不似預期，「相當首尾呼應」。

他憶述自己與劉小麗在2016年當選立法會議員後，成立墟市的工作小組委員會，慢慢將墟市變成可能，到允許墟市售賣熟食、有電供應等，不斷改善墟市，形容「一路走來見證堅持可以令頑石點頭」。舉辦墟市活動這兩年來，一直都是「上上落落，有好天有不好天，日曬雨淋」，一路走來會成為歷史和腳印，又希望自己能做到「承先啟後」，相信總會有人承接墟市工作。

判刑在即，邵不知道自己會判囚多久「唔知一年定半載，定一年半載」，雖然暫時與街坊走到此步，但期待在出獄後，能「見到更好的自己和墟市。」