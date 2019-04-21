【逃犯條例】外交部特派員公署：修例屬港內部事務　為彌補漏洞

《逃犯條例》修訂草案委員會周三(17日)在立法會召開首次會議，民主派於會上突襲「拉布」成功，開會兩小時仍未能選出正、副主席。 有政界和商界人士一直對修例感憂慮，連美國駐港澳總領事、歐盟及加拿大外交部，近日亦先後就《逃犯條例》修訂表達關注。外交部駐香港特區特派員公署昨（20日）表示，港府修訂《逃犯條例》屬香港的內部事務，任何外國或外國組織應尊重香港特區法治，尊重特區正常立法進程。公署強調修例是為彌補制度漏洞、彰顯正義。

外交部駐香港特區特派員公署表示，港府修訂《逃犯條例》屬香港的內部事務，任何外國或外國組織應尊重香港特區法治，尊重特區正常立法進程。(外交部駐港特派員公署網頁)

公署在網站發聲明表示，特區政府已多次強調，修例目的是使香港可與尚未有長期合作安排的司法管轄區開展個案合作，所採取的標準符合移交逃犯的通行做法，爲了彌補制度漏洞、彰顯正義。

香港居民享有的自由和權利受《基本法》保障

對於有部分國家和外國非政府組織指，政府修例會影響新聞自由。公署指，包括新聞和出版自由在内，香港居民享有的自由和權利，受《基本法》和香港法律保障。

英國駐港澳總領事賀恩德早前就港府修訂《逃犯條例》表達關注，指很多英國人到香港做生意、旅遊或過境，故希望清楚了解有關條文，同時又關注當局推行修例的速度；美國駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）曾指港府建議修例，有機會影響美國與香港的雙邊協議；另歐盟駐港澳辦事處亦關注修例對歐盟公民的影響，希望港府能更深入諮詢公眾。