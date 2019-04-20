【逃犯條例】曾鈺成稱慣例由資深議員主持會議　惟權力範圍須探討

工聯會郭偉強因在立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會會議期間，批評負責主持會議的民主黨涂謹申「不要扮垃圾，應給予自己些少尊嚴」，被逐離會議室，惹來建制派不滿。立法會前主席曾鈺成今日（20日）出席港台節目時表示，在一般人的認知下，都會認為「垃圾」這個詞語具有冒犯性，若嚴格執行《議事規則》，議員的確不應該說出有關言詞；他又透露，建制派對當局能否於休會前完成審議《逃犯條例》修訂沒有「百分百的信心」。

郭偉強因在立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會會議期間，批評負責主持會議的民主黨涂謹申「不要扮垃圾，應給予自己些少尊嚴」，被逐離會議室。(資料圖片/羅君豪攝)

立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會本周三召開首次會議，由民主黨的涂謹申主持選舉正副主席的程序，其間工聯會郭偉強批評涂謹申「不要扮垃圾，應給予自己些少尊嚴」，被涂指其言論具犯冒性逐離會議室。建制派不滿涂謹申主持會議的方式，揚言要醞釀修改《議事規則》，檢討由最資深議員主持委員會選舉正副主席的做法，以及釐清主持會議的議員權力。

曾鈺成認為，按慣例是由最資深議員浨謹申主持會議，但該議員是否具有主席的權力，值得探討。(資料圖片/羅君豪攝)

曾鈺成出席港台節目《政壇新秀訓練班》時表示，郭偉強言論中帶有「垃圾」字眼，在一般人的認知下，都認為是有冒犯性，若嚴格執行《議事規則》，這類的言詞的確不應說出口。但他指出，議會不化不斷轉變，主席在處理這類事件時手法可以「圓滑」一些，不至於把議會氣氛弄得「太僵」。

對於由資深議員主持會議及其擁有的權力範圍，曾鈺成認為，按慣例是由最資深議員主持會議，並非正式透過議員間選舉產生，但該議員是否具有主席的權力，現時《議事規則》並無規定，認為這個問題值得再作探討。

立法會《內務守則》附錄中，關於「選舉委員會主席及副主席的程序」說明，凡在有關委員會首次會議上選舉主席，出席委員中排名最先者，即最資深的議員須主持會議，但《內務守則》未有說明最資深議員主持會議時的權力範圍。

主持選舉的議員具合理所需的權力 包括驅逐行為極不檢點的議員

翻查資料，在2016年立法會主席選舉中，當時由街工的梁耀忠主持會議，但他中途放棄主持，改由經民聯石禮謙接手。由於會議期間社民連的梁國雄佔領主席台，搶去石禮謙咪高峰，遭對方作「最後警告」，並宣布改往另一會議室投票，同時決定未完成宣誓的三名議員不能進入會議室，有泛民議員衝到台前理論，部分人更撕爛選票離場抗議。

其後，立法會秘書陳維安向全體議員發通告，當中提及主持選舉的議員的角色及權力，指出「主持選舉時，主持選舉的議員應有合理所需的權力，以行使其主持選舉的角色及功能，該等權力包括維持選舉程序進行時的秩序，以及採取必要的行動以確保選舉能有秩序地進行。行使該等權力時，主持選舉的議員可按情況所需，驅逐行為極不檢點的議員，或暫停會議以恢復秩序」。