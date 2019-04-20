【逃犯條例】林鄭批外國政府人云亦云　稱無政治能量解決立會問題

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》（《逃犯條例》修訂）委員會周三(17日)召開首次會議，民主派在會上「突襲式拉布」成功，開會兩小時，亦未能選出正、副主席便休會。 特首林鄭月娥今早(20日)出席完一項活動後，主動向記者回應有關事件，直言對未能順利選出主席感到非常失望及遺憾，又說部分議員採取抗爭、不合作態度，自己未必有政治能量去解決立法會的問題

郭偉強當日因斥涂謹申「唔好扮垃圾」被逐出會議廳。（資料圖片）

林鄭月娥表示：「好不幸，立法會於星期三、即三日前要召開一個法案委員會，只是選主席這個咁簡單的事，在兩個小時內都未能完成，我相當是有史以來，在立法會只是就著一個法案或一個事務委員會，在議員之間選主席而用了兩個小時都未能完成，特區政府對此表示非常失望及遺憾」。

她並批評民主派反對修例的說法，「有些反對人士，佢講來講去，總之涉及內地就唔得。甚至有人認為這條條例基本上內容沒甚麼問題，一個月都可以通過，如果你剔除了內地的移交，我覺得這種非常有偏見，甚至背後有些目的的做法」，稱如果香港社會繼續這樣下去，一國兩制工作將很難行穩致遠。

林鄭續指，留意到有建制議員就此表達不滿，強調修改逃犯條例是要處理台灣殺人案及堵塞現有漏洞，伸張正義，希望委員會於本月30日再開會時，能夠順利選出正副主席，讓審議工作盡快開展。

對於英、美、加及歐盟等，先後對修例表達關注和憂慮，林鄭指政府所提出的修訂建議於人權及程序保障沒甚麼分別，冀外國組織和政府看清楚建議內容，切勿「人云亦云」，又一再重申不會接受「日落條款」。

問及有甚麼解決方法，林鄭就指距離立法會休會不足3個月，若有議員作出不合作、抗爭行為，最終只會拖住香港，甚麼也做不到。她還舉例，2018/19立法年度開始，即使已修訂《議事規則》，立法會工作並不順暢，除《逃犯條例》法案委員會未能選出主席外，同日亦再次出現「流會」；財委會本年度至今只批出88億元的新工程，只佔整體5%，冀議員反思。

「你問我有甚麼方法，如果你記得，去年我親自介入同每一個黨派坐底傾，如何盡量通過更多工程，但我今日很遺憾同大家講，我都未必有這個政治能量，因為部份議員根本希望我落台，或者要通過不信任動議，即使我邀請他們再次討論，我相當以他們今日繼續抗爭和不合作的態度，都難以改善現狀。」 特首林鄭月娥

林鄭續指，行政立法關係需要互信，大家都要有誠意，又稱自己上任兩年以來，已展現最大誠意改善行政立法關係，但目前去到一個地步，憑她個人能力很難改善立法會現況