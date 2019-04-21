【逃犯條例】謝偉俊：議事規則91條如核子彈　憂議會成橡皮圖章

政府建議修訂《逃犯條例》，審議《逃犯條例》修訂的法案委員會早前（17日）召開首次會議，最終未能選出正、副主席，工聯會議員郭偉強更成為首名被趕離場的建制派議員。 盛傳有機會擔任法案委員會主席的立法會議員謝偉俊於無綫節目《講清講楚》表示，不建議使用《議事規則》第91條，強行將議案交上大會，擔心開先例將令議會「橡皮圖章化」，日後規則將被濫用。

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會早前（17日）召開首次會議，工聯會議員郭偉強更成為首名被趕離場的建制派議員。（羅君豪攝／資料圖片）

有聲音指可利用《議事規則》第91條，當中列明「具有暫停執行某條議事規則的目的或效力的議案」，意味可中止委員會討論而直接將法案交上大會。

謝偉俊承認這是其中一個「剪布」方法，惟他形容該條《議事規則》為「核子彈」，擔心使用上述規則後，日後議會將會更進一步「橡皮圖章化」，越來越多議案修訂或會繞過委員會直接交上大會，同時委員亦有可能無法在今次法案委員會審議時加入修訂，情況並不理想。

立法會議員謝偉俊擔心使用《議事規則》第91條，日後議會將會更進一步「橡皮圖章化」，越來越多議案修訂或會繞過委員會直接交上大會。（資料圖片）

謝偉俊又指，現時可做的非常有限，直言「而家係無秩序、無機制」，由於議會並沒有罷免委員會主席的條文支持，只能靠議員熟讀議事規則，避免發生同類事件發生。