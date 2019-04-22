上交所黃紅元勸香港珍惜大灣區機遇：蘇州過後無艇搭

立法會議員今（22日）到訪上海證券交易所，金融服務界議員張華峰稱，上交所在短時間內發展至今，每階段都有新措施出台，目前上海的創科發展已在香港之上。 上交所理事長黃紅元致詞中表示粵港澳大灣區發展規劃對香港具有重大發展機遇，他特別引用廣東俗語「蘇州過後無艇搭」勸勉香港珍惜機遇。 記者鄭榕笛隨團直擊

立法會考察團訪問了上海證券交易所。(鄭榕笛攝)

立法會考察團今（22日）訪問上海證券交易所，以了解上海金融發展。張華峰表示，他此行想了解當地市場的上市規則，特別是企業分拆出來的科技公司可否享有同股不同權，其次是商討加強互聯互通。「特別是深股通、「ETF通」（交易所買賣基金通），甚至A股買賣指數等仍停留在評估階段，希望隨兩地金融互動加深，可加強類似交流。」

另外，張又稱希望上海創科板可納入互聯互通，他已通過港交所總裁李小加對上交所提出訴求，但目前未有結論。

黃紅元勸香港珍惜大灣區機遇

上交所理事長黃紅元向訪問團致詞時表示，黨在十九大報告指出要保持香港長期繁榮穩定，支持香港融入國家規劃大局，全面推進內地與香港互利合作。今年國務院頒布粵港澳大灣區發展規劃綱要，以他理解這對香港具有重大發展機遇。

黃紅元引用廣東俗語「蘇州過後無艇搭」勸勉香港珍惜機遇。他舉例指，上交所上月設立的創科版並試點註冊制之於上海；正如粵港澳大灣區建設之於香港，兩者都是極其珍貴的戰略機遇。