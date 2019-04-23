【潘樂陶案】資深泛民評鄭民望低無可低　裁決突調九子案前惹猜度

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶大宅僭建案，法庭裁定潘樂陶罪成罰款兩萬元，公民黨主席梁家傑指，鄭若驊的民望低，很難受丈夫的案件拖累民望，「個溫度低到10度，再跌兩度到8度，兩者感覺都差唔多」。 事有湊巧，案件原定後日（25日）裁決，惟法庭上周四突然通知潘樂陶案判決改期，傳媒可取籌今日(23日)旁聽，判決改期的時間恰巧是由佔中案判刑的翌日改為前夕，法官沒有交代改期原因。

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，被控其持有的獨立屋有僭建物。（資料圖片／盧翊銘攝）

談及潘樂陶案對鄭若驊的影響，中大政治與行政學系講師蔡子強認為，僭建事件對鄭若驊民望的影響，包括低民望及連串社會非議，在判決前已經充分反映；而潘樂淘物業內僭建的證據十分清楚，社會透過傳媒報道，也清楚了解到他物業內存在僭建物，法庭判決只是確認公眾已知的結論。蔡認為，至此為止，除非有新的事件出現，否則難以對鄭若驊民望造成新的輿論衝擊。

鄭若驊的民望低，難以因丈夫的案件拖累民望。（資料圖片／余俊亮攝）

梁家傑則形容，潘樂陶案判決前，「鄭若驊已經冇乜民望可言」；又指其上任後爆出僭建醜聞，一開始給人印象已是「其身不正」，鄭亦一直沒有就事件正面回應，「這樣開局的司長，加上後來UGL案包庇梁振英、DQ候選人等連串與律政司有關的負面事件，公眾對鄭若驊的印象，一直是與香港固有制度、價值為敵。」

他指，鄭的民望低到如此，很難令其民望更差，「個溫度低到10度，再跌兩度到8度，兩者感覺都差唔多」，而潘樂淘案裁決，亦難以對鄭構成明顯影響，「一個資深工程師，堂堂前工程師學會前會長，政府經常外判大型工程給他做，事件反而是令公眾對工程界很失望。」

法官提早由4月25日改至4月23日為潘樂陶案裁決，佔中九子案則在4月24日判刑。（資料圖片／盧翊銘攝）

案件另一值得留意的地方，是法庭提早在佔中九子判刑前夕頒下裁決。潘樂陶案控辯雙方上月28日作結案陳詞，法官當時決定將案押後至本月25日裁決，惟法庭上周四公眾假期前，突然通知潘樂陶案改期，可取籌在23日，即今日旁聽裁決，事有湊巧，佔中九子案在24日判刑，改期意味潘樂陶案的裁決由佔中案翌日，改為前一日宣判，而佔中案法官在本月聽取求情後才決定押後至24日判刑。潘樂陶案裁決為何要改期，法官並無交代。

法官改期判刑雖非新鮮事，但乃罕見的做法，有時可以出於未完成判辭，有時甚至不交代改期的原因，好像去年涉及11名被告的大年初二旺角暴動案，原定於去年1月裁決，惟法官四度改期，押後4個月才公布，據悉法官需更多時間預備判辭。